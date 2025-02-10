Темные времена Грузии: помогут ли новые репрессии подавить протесты в стране

Почти 60% грузин лояльно относится к протестам, из них 45% - активно поддкерживают их

"Россия – по-прежнему оккупант, но уже не враг" – безумная формула, однако уже взятая на вооружение грузинской властью и активно внедряемая в сознание граждан Грузии.

Предлагаемая правящей партией "Грузинская мечта" формула искажает реальность, девальвируя российскую оккупацию и добиваясь смягчения ее восприятия в обществе.

Ее цель – не отрицать существование такой оккупации, а заставить людей поверить в ее безвредность и, соответственно, в ее неактуальность.

И в этой реальности роль главного зла отдана "глубинному государству Запада" – то есть той силе, которая не признает демократические "успехи" грузинской власти и всеми силами стремится ввязать Грузию в войну с РФ.

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Такая пропаганда необходима властям, чтобы хоть как-то мобилизировать своих сторонников. Окончательный разрыв с Западом становится все более и более очевидным – в частности, уже в апреле Грузия может потерять место в Совете Европы. При этом надежды на Дональда Трампа не спешат оправдываться.

Такие шаги грузинских властей еще более сужают коридор бескровного выхода из кризиса – скорее всего, это уже невозможно. Или станет невозможным в ближайшее время.

В режиме "закручивания гаек"

В последнюю неделю "Грузинская мечта" приняла ряд "законопроектов" (в кавычках, поскольку принимал их парламент с сомнительной легитимностью), еще ограничивающий права граждан на мирный протест.

В частности, в четыре раза увеличено наказание за "неповиновение или оскорбление сотрудников правоохранительных органов". Теперь за такие действия грозит наказание 60 суток – вдвое больше, чем в России.

Вдобавок к этому введено новое правонарушение – "оскорбление должностного лица или госслужащего".

А проведение митингов в местах, объявленных властями стратегическими, теперь относится к уголовным преступлениям.

Похоже, что "Грузинская мечта", оказавшись в водовороте внешней изоляции, решила отомстить грузинскому обществу, которое уже третий месяц открыто и беззастенчиво выступает против режима.

Такой сценарий развития событий был более чем ожидаемым, поскольку пропаганда "Грузинской мечты" долгое время внушала своему электорату, что 20 января (то есть – инаугурация Дональда Трампа) станет отправной точкой восстановления системы.

А теперь возможности создавать "ложные надежды" у собственного электората были исчерпаны.

И это еще до того, как Соединенные Штаты при новом президенте начнут вводить ограничения против грузинских властей. Такой сценарий более чем вероятен и он станет настоящей катастрофой для правящей партии.

Но и без этого даже среди "мечтателей-фундаменталистов" уже не осталось иллюзий, что "Грузинская мечта" и ее почетный глава Бидзина Иванишвили наладят отношения с новой вашингтонской администрацией.

Более того, есть ожидания скорого усиления санкций: и от Вашингтона, и от Лондона, и от Брюсселя.

В таких условиях "Грузинская мечта" собрала такие законодательные инициативы для установления контроля над обществом, что их креативности удивился бы даже беларусский диктатор Лукашенко.

Один из лидеров и видных деятелей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге 5 февраля, что в течение ближайших двух месяцев "Грузинская мечта" инициирует ограничительные законы, направленные против гражданского общества и СМИ.

Согласно его заявлениям, будет ужесточена антинаркотическая политика и инициирован закон о СМИ, который установит стандарты журналистской этики и ограничит финансирование СМИ из иностранных источников.

В частности, по его словам, правящая партия инициирует законопроект, который "будет прямой копией нынешней версии американского FARA и обеспечит его полную реализацию".

А "закон о СМИ" будет якобы непосредственно основан на британской модели.

Помимо вышесказанного, Мамука Мдинарадзе также рассказал об ужесточении наркополитики в стране. На первый взгляд, в этом заявлении нет ничего неприемлемого или необычного, кроме одной детали: за 12 лет правления "Грузинской мечты" уровень наркозависимости в стране достиг катастрофического уровня, и как-то особо на это не обращали внимания.

Было время, когда лидеры "Грузинской мечты" также интересовались идеей легализации легких наркотиков для привлечения туристов – и если бы не противодействие Грузинской православной церкви, они бы, скорее всего, реализовали эту идею.

И "вишенка на торте" – в своем последнем отчете INL (International Narcotics Control) отмечает, что за последние годы в Грузии существенно возросли масштабы наркотрафика.

Еще одна инициатива – Мдинарадзе, не вдаваясь в подробности, заявил, что правящая партия также ужесточит систему правосудия в отношении несовершеннолетних. Эксперты и в этом увидели следы раздражения "Грузинской мечты", поскольку активность несовершеннолетних в нынешних протестах достаточно высока.

Гранты "на свержение"

Продолжается и война с некоммерческими организациями. Последних в "Грузинской мечте" считают своими личными врагами, которые, получают финансирование от Запада для свержения законной власти.

Теперь порядок финансирования таких организаций хотят сделать близким к белорусско-российскому.

По словам "спикера" Мдинарадзе, в ближайшее время "абсолютно из всех законов и подзаконных актов будут удалены нормы, которые предусматривают обязательное участие неправительственных организаций в процессе принятия общественных решений".

В принципе, ход логичен. "Грузинскую мечту" на протяжении многих лет особенно раздражала деятельность независимых неправительственных организаций в стране. Они считают их личными врагами, которые, по их словам, получают финансирование от Запада для свержения "Грузинской мечты".

Также, по его словам, "на государственной службе будет ограничено получение пособий, финансируемых из иностранных источников, без согласия руководителя соответствующего учреждения".

"Параллельно правительство создаст фонд финансирования инициатив общественных организаций, для чего будут внесены изменения в Закон о грантах. Общественные организации, которые хотят обеспечить влияние грузинского народа в Грузии, а не иностранных, смогут получить грантовое финансирование от правительства Грузии", – обещает Мамука Мдинарадзе.

"Мы приложим все усилия, чтобы не допустить давления, принуждения, шантажа, попыток нарушить независимость Грузии, чтобы страна больше никогда не подвергалась шантажу, ее институты были сильны, и никто никогда не посмел вмешиваться во внутренние дела Грузии, посягать на ее независимость и проявлять неуважение к решениям грузинского народа", – добавил он.

Борьба продолжается

На фоне таких действия властей в Грузии все равно продолжаются массовые протесты – вот уже два с половиной месяца граждане Грузии ежедневно протестуют против правления режима.

Одновременно растет и число политических заключенных – их число уже достигло шестисот. Среди задержанных есть и голодающие – однако ответ режима на их ухудшающееся здоровье заключается в том, что "они должны начать есть, и проблема будет решена".

Люди, прошедшие через следственные изоляторы, рассказывают о неслыханной жестокости и издевательствах. Среди прочего, есть заявления об угрозах сексуального насилия к задержанным. Такая информация лишь усиливает и так немалое возмущение.

При этом пропаганда властей имеет лишь очень ограниченное влияние. В частности, опрос, проведенный Институтом социальных исследований и анализа (ISSA), показывает – почти 60% грузин лояльно относится к протестам, из них 45% – активно выражают поддержку протесту.

Противоположной позиции придерживаются лишь 31% респондентов (из них 23,7% – активно).

При этом постепенно растет поддержка радикальных форм протеста.

И это очевидно – люди шокированы действиями властей и больше не считают мирные протесты способными хоть что-то решить

Как результат, Грузия стоит на пороге кровопролития. И это не преувеличение, поскольку шансы на какой-либо компромисс между сторонами, не говоря уже о начале диалога, практически равны нулю.

Для последователей "Грузинской мечты" это борьба за физическое выживание (именно так они представляют себе этот процесс), а для общества – борьба за выживание государственности.

Последним шансом избежать этого может быть активное участие Запада – давление на власти с целью заставить их прекратить насилие против собственного народа, освободить политзаключенных и назначить новые выборы.

Другого рецепта деэскалации в нынешней ситуации уже не существует.

А главное, активность, с котрой "Грузинская мечта" штампует все новые репрессивные законы, означает, что эта возможность уже скоро исчезнет.

Автор: Амиран Хевцуриани,

профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси