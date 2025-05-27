Инвестиции для восстановления: как работает Ukraine Investment Framework и что он может дать бизнесу

Україна сьогодні стоїть перед подвійним завданням: захиститися від агресора та закласти основи розвитку для економіки в майбутньому.

Надзвичайно важливим у цьому контексті є не лише допомога від партнерів, а й створення стійкої моделі залучення інвестицій.

Одним із таких рішень став Ukraine Investment Framework (UIF) – ключовий компонент програми ЄС Ukraine Facility, що відкриває реальні можливості для фінансування відбудови.

Підтримка на 9 млрд

UIF є другим компонентом Ukraine Facility, який працює поряд із більш відомою широкому загалу частиною програми, що надає бюджетну підтримку Європейського Союзу Україні в обмін на реформи.

UIF має на меті залучення приватних і публічних інвестицій у критично важливі для відновлення сектори економіки України.

Цей інструмент передбачає залучення близько 40 млрд євро інвестицій, використовуючи 9,3 млрд євро у вигляді гарантій, змішаного фінансування і технічної допомоги.

Це реальна фінансова "подушка", що дозволяє зменшити ризики для інвесторів і забезпечити довіру до України як до ринку. І це суттєвий прорив: навіть у найкращі роки прямі іноземні інвестиції в Україну заледве досягали таких масштабів.

UIF є комбінацією інструментів фінансування.

Це і кредити, і гарантії та контргарантії, а також участь у капіталі, інструменти фондового ринку та навіть гранти.

Це дозволяє адаптувати фінансування під потреби як великих компаній, так і малого та середнього бізнесу (МСБ).

В якості додаткових вимог увага приділяється зеленим проєктам (не менш ніж 20% фінансування UIF) та МСБ і стартапам (мінімум 15% гарантійного пакета).

Перші результати

UIF уже працює. Перші угоди на суму понад 1,4 млрд євро були підписані 2024 року під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Ці кошти розподілені між різними інструментами та міжнародними фінансовими організаціями (МФО), включаючи Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Фінансування вже отримали проєкти в енергетичному секторі, транспорті, комунальному господарстві.

Яскравий приклад – кредит для однієї з фармацевтичних компаній на модернізацію виробництва та встановлення сонячних панелей.

Ще один кейс – підтримка будівництва електростанцій у Волинській області з мультиплікаційним ефектом 3,6 до вкладених коштів.

Це демонструє, що UIF має потенціал створювати не лише прямий ефект, а й запускати економічні ланцюги, де кожне вкладене євро генерує додаткові інвестиції.

Ключові виклики

Втім, попри очевидні переваги UIF, Україна стикається з кількома ключовими викликами:

1. Обмежена обізнаність бізнесу. Багато підприємців досі не знають про можливості UIF або не розуміють, як і куди правильно подати заявку. Це потребує активнішої комунікації з боку уряду, МФО і банків-партнерів.

2. Недостатня готовність проєктів. Часто проєкти не відповідають вимогам фінансових установ через слабку спроможність компаній готувати інвестиційні пропозиції.

3. Також викликом є низька платоспроможність компаній або невідповідність стандартам комплаєнсу.

Це обмежує можливість МФО фінансувати навіть добре підготовлені проєкти.

4. Тривалі процедури. Бізнес критикує МФО за бюрократію. Однак міжнародні організації вже працюють над тим, щоб спростити процедури, адаптувавши їх під нові виклики.

Ці проблеми підкреслюють важливість технічної допомоги для бізнесу: від підготовки проєктів до навчання правильного ведення фінансової звітності, поліпшення якості та прозорості корпоративного управління.

Як бізнесу отримати фінансування в межах UIF

Ukraine Investment Framework уже працює: підписані перші угоди, визначені інструменти, залучені міжнародні партнери. Настав час, аби український бізнес активніше скористався цими можливостями. Для цього потрібно знати, куди саме звертатися і як діяти.

1. Визначте потребу: який тип підтримки вам потрібен.

UIF охоплює різні інструменти фінансування – кредити, гарантії, гранти, технічну допомогу. Оберіть, що підходить вам:

кредит на модернізацію або розширення виробництва;

гарантії для залучення додаткових інвестицій;

технічна допомога для підготовки якісного проєкту;

фінансування зелених або енергоефективних рішень.

2. Зверніться до міжнародних фінансових організацій (МФО) або банків-партнерів.

В рамках Фази 1 UIF реалізується через ключових партнерів (МФО): ЄБРР, ЄІБ, IFC, KfW та BGK, які здійснюють фінансування проєктів в Україні напряму (для проєктів з бюджетами понад $10 млн) або через український банківський сектор.

Назва міжнародної фінансової організації Тип підтримки Напрямки фінансування ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) кредити, інвестиції в капітал та гарантії за напрямками фінансування: розвиток інфраструктури;

МСБ;

ініціативи щодо клімату та екологічної стійкості;

розвиток приватного сектора;

продовольча безпека. ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) кредити, гарантії, консультаційні послуги та капітал клімат і екологічна стійкість;

сталий транспорт;

інновації, цифровий і людський капітал;

стійка енергетика;

МСБ;

регіональний розвиток;

соціальна стійкість. IFC (Міжнародна фінансова корпорація) кредити, гарантії, консультаційні послуги та акціонерний капітал банківський сектор (для охоплення МСБ та середніх корпорацій);

агробізнес;

транспортна інфраструктура та логістика;

енергетика;

будівельні матеріали;

телеком. KfW Development Bank кредити для розвитку, гранти, стимулюючі кредити соціальна інфраструктура та послуги;

сталий економічний розвиток;

енергетика та охорона природи. BGK: Банк національного господарства кредити гарантій, забезпечення та фінансування експорту в Україну з використанням акредитивів сталий розвиток;

МСБ: орієнтація фінансових операцій на зони з підвищеним ризиком (червоні зони);

цифровізація та інновації;

енергетична промисловість;

комунальний сектор.

Для кредитування МСБ підтримка надається через банки-партнери. Більшість з них уже мають продуктові лінійки, які фінансуються за рахунок UIF. Механізм підтримки фактично відповідає програмі 5-7-9.

3. Підготуйте проєкт, що відповідає вимогам МФО.

Основні критерії:

зрозуміла бізнес-модель і фінансові розрахунки;

прозора структура власності;

дотримання принципів доброчесності (compliance);

екологічна та соціальна оцінка (для великих проєктів);

додаткові бонуси – зелений компонент або залучення МСБ.

Якщо потрібна підтримка – звертайтесь до локальних консультантів або програм технічної допомоги при МФО. UIF передбачає також фінансування підготовки проєктів.

4. Слідкуйте за запуском "єдиного інвестиційного вікна" та онлайн-платформою можливостей зеленого фінансування.

Уряд розробляє цифрову платформу, що стане точкою входу до програм UIF. Вона дозволить знаходити актуальні програми фінансування, проходити попередню кваліфікацію, а аткож отримувати консультації та подати заявку онлайн.

Окремо розробляється Зелена платформа – інформаційний ресурс із доступними програмами зеленого фінансування для МСП, державних та комунальних підприємств, громад, що впроваджують зелені проєкти, інтегрують енергоефективні та екологічні рішення.

Онлайн-ресурс буде спрямований на полегшення доступу до капіталу для впровадження енергозберігаючих технологій, установки сонячних панелей, утеплення будівель та впровадження інших зелених рішень. Платформа надаватиме інформацію про наявні програми фінансування, а також автоматизований інструмент для вибору персоналізованих пропозицій.

Підтримувати роботу порталу буде Офіс зеленого переходу, створений минулого року за сприяння уряду Великої Британії, Міністерства економіки та аналітичного центру DiXi Group. У функціоналі буде передбачена форма додавання нових програм.

Наразі фінансові інституції, донорські установи та інвестфонди запрошують самостійно подавати інформацію про свої ініціативи через анкету.

5. Використовуйте синергію з національними програмами.

UIF поєднується з уже знайомими механізмами: "Доступні кредити 5-7-9%", державні та донорські програми енергоефективності, а також портфельне гарантування від ЄБРР та ЄІБ.

Автори:

Роман Ніцович, директор з досліджень DiXi Group,

Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,

Альона Корогод, експертка проєктів DiXi Group,

В'ячеслав Курило, аналітик Інституту аналітики та адвокації

Стаття написана в рамках консорціуму RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) – об’єднання чотирьох українських організацій громадянського суспільства за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Члени Консорціуму – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації, DiXi Group та Центр економічної стратегії.

Консорціум здійснює незалежний Моніторинг виконання умов програми МВФ та допомоги ЄС у межах Ukraine Facility на щомісячній основі