На передовой европейской мечты: как Украина определяет будущее ЕС

Об'єднана Європа не виникла з порожнечі. Її народження стало наслідком Другої світової війни, яка зруйнувала старий світопорядок і створила нову екзистенційну загрозу в особі Радянського Союзу та комунізму.

Ця ідеологія загрожувала фундаментальним цінностям європейської та західної цивілізації – досягненням тисячолітньої еволюції суспільної думки: правам людини, економічній свободі, вільному ринку, відкритості, мобільності населення та багатьом іншим принципам, які заперечувалися тоталітарними державами.

У 2025 році ми опинилися в ситуації, дуже подібній до тієї, що існувала на початку формування ідеї єдиної Європи.

Початкова концепція не була настільки амбітною – вона передбачала лише спробу інтегрувати держави Західної Європи, які нещодавно були ворогами і зазнали значних руйнувань під час війни, в єдиний економічний простір, починаючи з вугілля і сталі.

Сьогодні Європа не лежить у руїнах, але вона стоїть перед новими загрозами.

За десятиліття, що минули після Другої світової війни, кардинально змінилися технології, які впливають на все суспільство. Світ став фізично надто малим місцем, щоб сховатися від проблем. Швидкісні поїзди долають відстані між європейськими столицями за кілька годин. Ми, українці, добре знаємо, що крилаті та балістичні ракети рухаються ще швидше.

Люди та загрози стали набагато ближчими, і ми вже не можемо стверджувати, що проблеми на іншому кінці континенту нас не стосуються. Ми не можемо відмежуватися від викликів, з якими стикаються інші європейські держави. Це більше не працює, хочемо ми того чи ні.

У нас більше немає справді безпечних природних кордонів. Альпи вже не можуть захистити Італію від того, що відбувається в решті Європи. Піренеї більше не є стіною, яка захищає Іспанію від подій за її межами. Усі ці географічні бар'єри фактично більше не існують.

Спільне майбутнє Європи з Україною є безальтернативним.

Важливо усвідомити, що російська агресія проти України, як і раніше проти Грузії, стала можливою не лише через російський шовінізм та імперські амбіції, підживлені відсутністю належного засудження радянського тоталітаризму.

А й через те, що до початку повномасштабного вторгнення Україна, на жаль, не сприймалася Європою та західним світом як органічна частина їхнього цивілізаційного простору.

Як Україна доводить силу європейських цінностей

Коли ми говоримо про "європейські цінності", часто це звучить як абстрактні поняття – свобода, демократія, права людини. Але що відбувається, коли ці принципи проходять справжню перевірку на міцність?

Український досвід останніх років дає нам унікальну можливість побачити, як ці цінності працюють не в комфортних умовах мирного життя, а під бомбами, попри відключення світла і в умовах щоденних загроз самому існуванню держави.

У багатьох країнах світу навіть незначні кризи стають приводом для згортання демократичних процедур. В Україні ж, попри повномасштабну війну, демократичні інститути продовжують функціонувати. Парламент збирається на засідання, суди працюють, громадяни можуть критикувати владу, а медіа зберігають свою незалежність.

Це не просто формальність – це свідчення глибокого вкорінення демократичних принципів.

Коли українці захищають свою землю, вони захищають не абстрактну територію чи владу, а право самим визначати своє майбутнє через демократичні процедури.

Для Європи це важливий урок: справжня демократія здатна витримати найсуворіші випробування, коли люди по-справжньому цінують свободу вибору.

Одним із найвражаючих проявів стійкості України є здатність її громадян до самоорганізації. Коли державні структури не встигали реагувати на всі виклики війни, звичайні люди створювали волонтерські мережі, системи допомоги переселенцям, збору коштів для армії.

Саме ця здатність до самоорганізації є живим втіленням принципу субсидіарності – однієї з ключових європейських цінностей, яка передбачає вирішення проблем на найнижчому можливому рівні.

Українці показали, що громадянське суспільство може бути не просто доповненням до державних інституцій, а неймовірною силою, здатною вирішувати найскладніші проблеми.

Центральним елементом української стійкості є непохитна віра в людську гідність – принцип, що лежить в основі всієї системи європейських цінностей. Коли українці відмовляються прийняти диктат агресора, навіть під загрозою власному життю, вони відстоюють фундаментальне право кожної людини на повагу та самовизначення.

Особливо яскраво це проявилося в історіях мешканців окупованих міст, які виходили на протести проти окупантів без зброї, ризикуючи життям. Або в діях медиків, які продовжували рятувати життя під обстрілами. Ці приклади показують, що людська гідність – не просто красиве слово, а реальна цінність, за яку люди готові боротися.

Досвід України стає моделлю для зміцнення демократичних інститутів у всій Європі. Він нагадує європейцям, що цінності свободи, рівності і людської гідності – не абстрактні поняття і не щось дане назавжди.

Ці цінності потребують постійного захисту і відновлення.

У багатьох країнах Європи, де демократія здавалася самоочевидною, зростає розуміння її вразливості. Український приклад показує, що демократичні інститути стають по-справжньому міцними тільки тоді, коли громадяни готові їх захищати і щодня наповнювати реальним змістом.

Як Україна змінює бачення Європи

Коли ми чуємо слово "війна", перше, що спадає на думку – це зброя, військові дії, фронт. Проте паралельно з бойовими діями розгортається інша, не менш важлива боротьба – за серця та уми людей в усьому світі.

У цій боротьбі головною зброєю України стали її культура та здатність впливати на інших через свої історії, мистецтво та цінності. Цей феномен називають "м'якою силою" та "культурною дипломатією".

До 2022 року багато європейців мало знали про українську культуру. Для декого Україна залишалася невиразною пострадянською країною десь "там, на сході". Проте все змінилося, коли українські митці, письменники, музиканти та режисери почали активно розповідати світові про свою країну.

Українські фільми отримують нагороди на престижних фестивалях. Книги українських авторів перекладаються десятками мов і стають бестселерами. Українська музика – від народної до сучасної електронної – звучить на європейських радіостанціях і фестивалях. Виставки українського мистецтва відкриваються в провідних музеях світу.

І в цих творах європейці відкривають для себе не екзотичну культуру далекої країни, а глибоко європейські цінності, виражені новим, свіжим голосом.

Через українську культуру Європа немовби заново відкриває саму себе.

Що відрізняє український культурний наратив? Передусім – особливе розуміння свободи. Для багатьох європейців свобода давно стала звичним, майже непомітним аспектом життя, як повітря, яким дихаєш. В українському ж досвіді свобода постає як щось, за що потрібно боротися щодня.

Коли українська письменниця розповідає про те, як пише свій роман при світлі ліхтарика під час відключення електроенергії, або коли український музикант створює нову пісню в окопі – це переводить абстрактне поняття свободи у щось надзвичайно конкретне і відчутне.

Цей контраст змушує європейців переглянути власне ставлення до своїх цінностей. Українські історії нагадують: свобода – це не лише право вибирати між різними брендами в супермаркеті. Це фундаментальне право визначати власну долю і захищати свою гідність.

Протягом десятиліть Україну часто сприймали як країну, що "прагне до Європи", намагається відповідати європейським стандартам. Сьогодні ця парадигма змінюється. Україна стає не просто споживачем європейської ідентичності, а її активним співтворцем.

Коли український гурт поєднує традиційні народні мелодії з сучасною електронікою, або коли українські дизайнери створюють одяг, що переосмислює національні мотиви в сучасному контексті – це не просто "вливання" в європейську культуру. Це збагачення європейської мозаїки новими, яскравими елементами.

Особливо помітним є внесок України у переосмислення історичної пам'яті Європи. Українські історії про Голодомор, про опір тоталітарним режимам, про багатошарову і складну історію країни на перехресті цивілізацій допомагають європейцям краще зрозуміти власне минуле і сформувати більш інклюзивну картину європейської історії.

Український культурний наратив допомагає Європі повернутися до свого головного принципу – "єдність у різноманітті". Україна показує, що бути європейською країною не означає відмовлятися від своєї унікальності та національної ідентичності.

Навпаки, саме ця унікальність збагачує спільний європейський дім.

У часи, коли європейська ідентичність переживає кризу через виклики глобалізації, міграції та поширення популізму, український приклад пропонує новий погляд на те, як можна бути водночас глибоко національним і щиро європейським.

Так українська культурна дипломатія стає не просто інструментом просування інтересів України, а каталізатором оновлення самої ідеї Європи. І вже не тільки Україна прагне до Європи, але й Європа відкриває для себе цінність України як невід'ємної частини своєї культурної та ціннісної тканини.

Чому майбутнє України вирішує долю Європи

Війна Росії проти України – це не лише спроба зруйнувати незалежність окремої держави. Це виклик для всієї Європи, яка постала перед необхідністю переосмислити власні цінності, безпеку й межі свободи. Україна сьогодні – не просто країна, яка воює за свою територію, вона воює за європейську модель життя: за демократію, верховенство права, гідність людини.

У самому серці континенту точиться боротьба, яка визначає майбутнє Європи. Адже доля України – це іспит на спроможність Європи відстояти власні принципи перед лицем авторитарних загроз. Якщо Україна вистоїть – вона не лише захистить себе, але й посилить демократичний порядок у регіоні. Якщо ж втратить незалежність або буде змушена на компроміси з агресором – це стане небезпечним сигналом для всього світу, що демократії вразливі.

Саме тому майбутнє України – це не лише українське питання.

Це ключовий елемент майбутньої архітектури європейської безпеки, політики і цінностей. І роль України в цьому процесі вже зараз є вирішальною.

У калейдоскопі можливих майбутніх сценаріїв для Європи – від утопічних до дистопічних – роль України виявляється не периферійною, а центральною. Стоячи на передовій боротьби за європейські цінності, Україна стала не просто територією конфлікту, а своєрідною лабораторією майбутнього для всього континенту.

Європейський проєкт, народжений з руїн Другої світової війни, сьогодні знову перебуває на роздоріжжі. Зовнішні загрози, внутрішні суперечності, технологічні трансформації та зміна клімату вимагають нового бачення і нового наративу. І саме український досвід може стати ключем до оновлення європейської ідеї.

У світі, де автократичні режими кидають виклик демократичним цінностям, Україна демонструє, що свобода і гідність – це не абстрактні поняття, а живі принципи, за які люди готові боротися.

В епоху, коли споживацький індивідуалізм підриває основи солідарності, українське суспільство показує приклад єднання і взаємодопомоги. У час, коли глобалізація розмиває кордони і ідентичності, Україна пропонує модель, як можна бути частиною глобального світу і водночас зберігати свою унікальність.

Справжня європейська інтеграція України – це не просто розширення кордонів ЄС чи НАТО. Це глибинна трансформація самої ідеї Європи, яка повертається до своїх фундаментальних цінностей, але збагачує їх новим розумінням і новою енергією.

У дихотомії між європейською утопією та дистопією український шлях пропонує третій варіант – реалістичний, але оптимістичний. Це шлях, який визнає складність викликів, але не відмовляється від віри в можливість їх подолання. Це шлях, який приймає недосконалість інституцій, але вірить у силу людського духу і солідарності.

Європейське майбутнє залежить від здатності континенту вчитися на українському досвіді – не просто підтримувати Україну в її боротьбі, а й переосмислювати власні структури, цінності та пріоритети через призму цієї боротьби.

Майбутнє Європи – це не абстрактна геополітична конструкція, а простір свободи і безпеки для кожної людини, незалежно від того, в якій частині континенту вона живе.

У світі, де природні, політичні та цифрові кордони стають все більш умовними, безпека та процвітання кожного європейця нерозривно пов'язані з безпекою та процвітанням всіх інших.

Український досвід гостро нагадує нам про цю взаємозалежність і про ціну ігнорування спільних загроз.

Шлях від EU-dystopia до EU-topia пролягає через визнання центральної ролі України в переосмисленні європейського проєкту – не як периферії, що потребує допомоги, а як невід'ємної частини європейської цивілізації, яка робить унікальний внесок у спільне майбутнє.

Тільки так Європа зможе не просто вижити перед обличчям нових викликів, а й розквітнути, створюючи простір свободи, справедливості і процвітання для всіх своїх громадян.

Україна як простір (не)можливої Європи

У центрі Європи точиться боротьба, що визначає майбутнє континенту.

Україна, опинившись на лінії фронту між демократією та авторитаризмом, не лише захищає себе – вона захищає саму ідею Європи. Відповідь українців на повномасштабне вторгнення Росії – це не лише військовий спротив, а цивілізаційний вибір на користь свободи, гідності та солідарності.

В умовах, коли свободу доводиться виборювати щодня, європейські цінності знову набувають справжнього змісту.

Український досвід руйнує старі уявлення про периферію Європи.

Довгі роки Україну сприймали як щось "недостатньо європейське" – як країну в очікуванні реформ, яка лише прагне до європейського клубу. Та війна виявила інше: Україна не є споживачем готової ідентичності, вона – співтворець нового європейського проєкту.

Проєкту, де цінності важливіші за географію, а демократична суб’єктність – реальна, навіть у найекстремальніших умовах.

Україна – це простір глибокої перебудови. У короткий час громадянське суспільство, державні інституції, культурна сфера пройшли трансформації, на які інші країни витрачають десятиліття.

Волонтерський рух, самоорганізація громад, децентралізація, інновації в публічному управлінні, відкритість даних, цифрова держава – все це стало відповіддю на дистопічні виклики. Українці не чекають порятунку – вони формують нову норму.

На культурному фронті Україна також вписує себе в європейську мапу не як екзотику, а як рівноправну частину. В українському мистецтві, музиці, літературі постає нова мова свободи – мовою досвіду, який резонує далеко за межами країни.

У цьому культурному повороті – не жертвенність, а гідність. Не екзальтоване страждання, а дієве осмислення.

Європа сьогодні стоїть перед дзеркалом, у якому відбивається Україна.

Чи готова вона оновити себе, переглянувши зручні уявлення про мир, безпеку, політичну стабільність? Український приклад показує, що демократія – це не комфорт, а здатність до мобілізації. Не стабільність, а воля змінюватися.

У ландшафті можливих майбутніх Європ український досвід пропонує не третій шлях, а компас.

Він нагадує: свобода – це щоденна дія. І майбутнє Європи залежить не від її страхів, а від її здатності до солідарності, уяви та стійкості.

Автор: Ірина Корженкова,

Центр спільних дій

Ця стаття була створена в рамках проєкту "ЄС зустрічає Європу – трансдисциплінарний підхід до європейської інтеграції", що реалізується Фондом Генсхагена та Фондом ERSTE за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини