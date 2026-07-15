Грузия ответит за Украину: зачем Кремлю может понадобиться новая аннексия

Показательная закономерность: почти всегда, когда российская армия сталкивается в Украине с серьезными военными проблемами, в повестке дня вновь возникает вопрос окончательной аннексии оккупированного Цхинвальского региона Грузии.

Речь идёт об окончательной интеграции так называемой "Республики Южная Осетия" в состав Российской Федерации. Ее, как правило, преподносят под идеей "единой Осетии" – то есть объединения этой части Грузии с Северной Осетией, входящей в состав Российской Федерации.

Особенно наглядно этот процесс проявился в 2022 году, когда украинская армия вынудила российские войска отступить из Харьковской и Херсонской областей.

Именно на этом фоне тогдашний самопровозглашенный президент так называемой "Республики Южная Осетия" Анатолий Бибилов, проиграв выборы, подписал указ о назначении "референдума" по вопросу присоединения к России. Однако пришедший к власти Алан Гаглоев отложил проведение референдума на неопределённый срок, и тема временно сошла с повестки дня.

Теперь же, когда положение России на украинском фронте вновь осложнилось, вопрос аннексии части грузинской территории снова активизировался.

Есть основания считать, что процесс окончательной аннексии Россией Цхинвальского региона Грузии находится на финальной стадии. И если решение будет принято, замысел может быть реализован уже в ближайшие месяцы.

Первые симптомы аннексии

Очередной этап развития ситуации вокруг так называемой "Республики Южная Осетия" начался с неожиданной кадровой перестановки, осуществленной 23 июня. Это вызвало множество вопросов относительно дальнейших планов Москвы.

Самопровозглашенный президент Алан Гаглоев неожиданно ушёл в отставку и одновременно был назначен советником Владимира Путина. Исполняющим обязанности главы региона, в свою очередь, стал гражданин Российской Федерации и российский государственный служащий Марат Камболов.

Примечательно, что этой кадровой перестановке предшествовало подписание 9 мая 2026 года в Москве "Договора об углублении союзнического сотрудничества", который часть экспертов расценила как важный шаг на пути к аннексии Цхинвальского региона.

Договор от 9 мая примечателен тем, что отменяет требование о минимальном сроке постоянного проживания граждан одной стороны на территории другой, необходимом для назначения на государственные и муниципальные должности. Уже эта норма свидетельствовала о подготовке Россиею "десанта" назначенцев.

Кроме того, документ предусматривает проведение согласованной внешней и оборонной политики, улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры, а также унификацию законодательства в сфере труда, социальной защиты населения и пенсионного обеспечения.

То есть речь идёт фактически о "декларированной аннексии".

На этом фоне обращает на себя внимание реакция официального Тбилиси. Не имея мужества ответить Кремлю, грузинские власти ограничились заявлением, что "кадровые изменения не заслуживают серьезных комментариев, а решение об аннексии пока не принято".

Впрочем, даже в правящей "Грузинской мечте" были вынуждены признать, что подписанное 9 мая соглашение действительно является шагом в направлении аннексии и что решения Кремля в отношении оккупированных регионов наносят серьёзный ущерб суверенитету Грузии.

Подобные противоречивые оценки закономерно вызывают вопрос: не недооценивает ли власть серьезность происходящих процессов?

Известный осетинский журналист Руслан Тотров считает, что аннексия Южной Осетии Россией в той или иной форме неизбежна. По его мнению, Москва направила Марата Камболова именно для контроля над этим процессом.

"Это аншлюс, аннексия. Да, Марат Камболов – осетин, но он является гражданином Российской Федерации. По сути, Москва направляет правителя в иностранное государство", – считает Тотров.

Кто такой Марат Камболов?

Вполне вероятно, одной из причин назначения Марата Камболова является именно его осетинское происхождение. Впрочем, этот аргумент нуждается в уточнениях, учитывая специфику Кавказа.

Камболов не является уроженцем так называемой Южной Осетии, а относится к дигорским осетинам – тогда как большинство осетин Цхинвальского региона составляют кударцы.

Дигорцы представляют собой одну из этнографических групп осетин, проживающую главным образом в Дигорском районе Северной Осетии. Исторически и языково они заметно отличаются от остальных осетин. Поэтому фигура Камболова во многом является чуждой как общественному, так и политическому пространству Южной Осетии.

Кроме того, в отличие от большинства местных цхинвальских политиков, тесно связанных с внутренними клановыми противостояниями, Камболов не ассоциируется ни с одной из местных влиятельных группировок. В то же время он хорошо известен в осетинских элитных кругах, обладает прочными связями с политическим истеблишментом Северной Осетии и поддерживает их на протяжении многих лет.

Но главное заключается в том, что Марат Камболов является прежде всего человеком Кремля – российским государственным служащим, построившим всю свою карьеру в России.

До назначения вице-президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" он занимал высокие должности в различных федеральных органах власти, включая должности заместителя министра образования и науки РФ, а также заместителя главы Федерального агентства по науке и инновациям.

Однако не менее показательно другое – Камболов считается чиновником из сферы влияния друга детства Путина, а ныне – его доверенного олигарха Аркадия Ротенберга. И это имеет принципиальное значение, поскольку структуры Ротенберга активно участвуют в разграблении оккупированных РФ территорий Украины.

И не исключено, что назначение Марата Камболова готовит почву для аналогичных действий уже на суверенной территории Грузии.

К чему готовятся Кремль и "Грузинская мечта"?

Ключевой вопрос сегодня заключается в следующем: готовится ли Россия к окончательной ликвидации созданной ею самой так называемой "Республики Южная Осетия" и её официальной аннексии?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

С одной стороны, на фоне военных неудач в Украине Кремль может вновь попытаться изменить внутриполитическую повестку дня, представив обществу "возвращение ещё одной русской земли". С расчетом, что этот шаг хоть как-то улучшит настроения российского общества накануне парламентских выборов.

Одновременно осетинскому обществу может быть предложена идея "исторического объединения".

С другой стороны, подобный шаг может оказаться стратегически невыгодным и для самой России. Сегодня, когда влияние Москвы в Армении и Азербайджане заметно ослабло, окончательное отчуждение Грузии – при том, что в последние десятилетия Тбилиси проводит наиболее лояльную по отношению к Кремлю политику, – выглядело бы не самым рациональным решением.

Также этот шаг может вызвать проблемы в отношениях с еще одним оккупированным регионом Грузии – Абхазией. Если местные элиты полностью контролируемы Кремлем, то в обществе нет поддержки объединения с РФ.

А главное – крайне незначительные размеры Цхинвальского региона не делают его аннексию информационным поводом, способным затмить проблемы в войне с Украиной.

Впрочем, не исключено, что лучших идей в Кремле просто нет.

А поэтому подготовка к возможной аннексии части территории Грузии уже находится на финальном этапе. И ждет окончательного решения хозяина Кремля.

Второй открытый вопрос – способна ли эта угроза хоть как-то повлиять на нынешний, все более пророссийский курс правящей "Грузинской мечты". Пока что там изо всех сил стараются не замечать угрозы со стороны РФ.

В то же время понимая, что такой шаг Кремля вызовет массовые протесты в стране и станет прямой угрозой сохранению их власти, в "Грузинской мечте" готовятся к новым противостояниям с грузинским обществом. Вполне вероятно, еще более жестоким, чем предыдущие.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,





Юрий Панченко, сооснователь "Европейской правды"