Европа между двух огней: ЕС оказался не готов к демаршу Трампа

С разницей в один день президенты России и США заявили, что миром должен управлять пул "Ведущие страны + Россия".

Президент Путин сделал это на своей телевизионной "прямой линии". В разных вариациях несколько раз повторив как заклинание "Западу и нужно, и придётся садиться за стол переговоров с Россией!".

И уже на следующий день президент Трамп, говоря о встрече лидеров G7, заявил о необходимости вернуть Россию в "Большую семёрку". И договариваться с ней о том, как управлять миром.

Призыв Трампа, поддержанный премьером Италии Джузеппе Конте вернуть Россию за стол "Большой семёрки", как раз полностью подпадает под путинское понимание "налаживания конструктивного взаимодействия".

Причем и Трамп, и Конте, в отличие от лидеров остальных стран Запада, готовы вернуть РФ в "Большую семёрку" здесь и сейчас.

Не дожидаясь выполнения Москвой требований-условий для отмены санкций. И фактически соглашаясь с капитуляцией Запада перед неуступчивой Москвой.

При этом от своей роли гаранта послевоенного мирового порядка Америка, безусловно, не отказывается. Но очень важное и опасное событие на саммите G7 всё же произошло.

А именно - изменилась геополитическая реальность глобального "гибридного противостояния": как минимум с 2014 (а точнее сказать, с войны против Грузии 2008 года) безостановочно и масштабно удары по мировому порядку наносит Россия. А теперь к ней присоединилась Америка Трампа. Которая, справедливости ради нужно сказать, "разминалась" долго до этого, выйдя из ряда международных соглашений и начав торговую войну против ближайших союзников.

Поэтому европейские лидеры и другие партнёры США по "Большой семёрке" были подготовлены к тому, что американский президент может перейти от громких заявлений к практическим делам. И раньше даже обсуждали определенные мероприятия, в частности, по повышению безопасности ЕС за счёт усилий стран Евросоюза. Но подготовлены только частично.

Первые комментарии западных лидеров после G7 показали, что у них еще нет "Плана Б" - как действовать в обход Вашингтона.

Это вполне объяснимо: помимо того, что США - крупнейшая мировая экономика, они ещё и крупнейший дистрибьютор безопасности. И без активного участия Америки даже не приходится предметно говорить о победе Запада над развязавшей "гибридную войну" Россией.

Поэтому в ближне- и среднесрочной перспективе ведущие страны ЕС и их союзники займутся более интенсивной выработкой скоординированных усилий. Действовать придётся одновременно в двух направлениях - противодействовать путинской агрессии и сглаживать последствия действий Трампа по дестабилизации международного порядка.

В таком режиме, действуя де-факто то в тактическом партнёрстве с Америкой, то в обход США, странам либеральной демократии нужно будет продержаться не один год.

Как минимум до конца 2020-го - когда в США состоятся президентские выборы. Лишь в случае прихода к власти нового президента будет поставлена точка в том, что критики Трампа именуют "Безумием в Белом доме".

Задача чрезвычайно сложная, с начала ХХ века не стоящая в прикладной повестке дня Запада, но в принципе - выполнимая.

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