Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз

Обвинения в манипулировании Соглашением об ассоциации, навешивание всех возможных негативных ярлыков на украинского экспортера...

Все эти риторические средства, использованные в недавней статье в Politico, означают одно: нас считают серьезным конкурентом. И возможно, это лучшая новость о конкурентоспособности нашего бизнеса в ЕС.

Пару слов о самой статье. В ней говорится об изобретенном украинской компанией МХП способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС. "Курятина с костью отправляется на заводы ЕС, где кости отрезают и продают куриное филе... Европейские фермеры возмущены тем, что украинский топ-олигарх (Юрий Косюк) уклоняется от пошлин и наращивает экспорт курятины, используя гениальную интерпретацию торгового соглашения Брюсселя с Киевом", – говорится в статье.

Статья в Politico появилась накануне заседания Комитета по совместной организации аграрных рынков.

Малопонятное название комитета и не очень выразительные полномочия, определенные Регламентом ЕС 1308/2013, которые, впрочем, позволяют удивительно эффективно управлять сельским хозяйством в ЕС.

Вчера, 21 июня, этот комитет рассматривал, среди прочего, ситуацию на рынке мяса птицы. И особое внимание уделил вопросам Украины, точнее, одному феномену – экспорту курятины из Украины по коду 0207 1370 (именно по этому коду и экспортируется мясо с костью).

На фоне другой информации – это слишком детально. В чем же дело?

А дело в том, что в графике обязательств ЕС по либерализации торговли в Соглашении об ассоциации напротив кода 0207 137 стоит цифра 0. Это означает, что украинские производители могут экспортировать неограниченное количество соответствующего товара без пошлины.

При этом напротив большинства кодов группы 0207, касающихся Gallus domesticus, то есть домашней курицы, есть определенная тарифная квота – 36 тыс. тонн, с ежегодным увеличением на 1 тыс. тонн, до 40 тыс.

Что это значит? Во-первых, надо точно проверять, какова ставка пошлины на вашу продукцию, и убеждаться, что ограничений на ее экспорт в ЕС нет. Я был удивлен, что даже люди, которые профессионально занимаются международной торговлей молочной продукцией, были уверены, что отсутствие квоты на сыры означает, что экспортировать их вообще нельзя. Но это не так!

Второе предубеждение возникает уже у европейских производителей в отношении нашей курятины. В случае экспорта по коду 0207 1370 речь не идет об ошибке со стороны ЕС или какой-либо манипуляции со стороны Украины.

Если посмотреть на украинский график обязательств по мясу птицы, то мы также предлагаем ЕС по отдельным кодам – ​​тарифную квоту, а по другим – полную либерализацию с переходным периодом.

И производители из ЕС также эффективно используют эти возможности.

Так в чем же проблема?

Украинские производители курятины смогли выжать все, что можно, и даже больше из возможностей СА.

Хотя общий импорт курятины в ЕС и упал на 10% в 2017 против 2016 года, экспорт из Украины вырос на 66%. А рост объемов продаж в первом квартале 2018 года вообще феноменален – более чем в два раза (на 127%).

Какой рациональный вывод можно сделать из этой истории?

Прежде всего, украинская позиция на переговорах с ЕС о свободной торговле была правильной. Мы просили предоставить доступ не исходя из исторических объемов торговли (то есть из информации об экспорте в 2005-2007 годах), а учитывая потенциальный спрос на украинскую продукцию.

И цифры, предлагаемые украинским правительством, были значительно ближе к цифрам нынешнего реального экспорта украинской аграрной продукции в ЕС. Однако Евросоюз занял наиболее консервативную позицию.

Во-вторых, только сейчас мы эмпирически изучаем, сколько действительно украинских меда, масла и мяса птицы хотят покупать в ЕС. И эта информация будет крайне важна для переговоров о дальнейшей либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации.

Ну и наконец, пока у Украины будет такой позорный имидж тотально коррумпированной и олигархической экономики, украинских конкурентов легче убить черным пиаром, чем честно конкурировать. Это видно из эмоциональной окраски данной статьи в Politico и других статей на эту тему, в частности в польской прессе.

Насколько в этом виноват сам украинский бизнес, его владельцы или коррумпированные чиновники и политики – вопрос риторический и широко обсуждаемый в нашем обществе. Но с этим пора что-то делать.

А пока же можем констатировать, что украинский бизнес может быть конкурентным, сильным и эффективным. Настолько, что его конкуренты начнут с ним серьезно бороться.

И, к сожалению, плохой имидж государства и украинского бизнеса – самое слабое звено в этой агрессивной конкуренции.

Потому что каким бы "европейским" и культурным ни был бизнес ЕС, а жесткие законы капитализма никто не отменял.

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