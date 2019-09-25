Европейский уровень е-правительства: чего должна достичь Украина в 2020 году

Развитие электронного правительства, быстрое и качественное предоставление гражданам услуг благодаря использованию информационных технологий - это одно из важных направлений сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной.

В основе его лежат сложные для понимания большинством технические процессы, однако результаты их значительно упрощают жизнь каждого. Зарегистрировать без бюрократической волокиты недвижимость или бизнес, получить паспорт, оформить помощь по рождению ребенка и решать сотни других повседневных вопросов - это все об электронном правительстве. Кроме преимуществ для рядовых граждан развитие его означает уменьшение коррупции, улучшение бизнес-климата.

Уже почти три года работает в этой сфере финансируемая Евросоюзом и рядом его государств-членов программа "U-LEAD c Европой", частью которой является проект EGOV4UKRAINE.

"Бегать должны данные, а не люди" - таковы наш девиз и конечная цель в Украине.

Это значит выстраивание системы, при которой необходимыми для предоставления той или иной услуги данными будут обмениваться между собой государственные реестры - без участия граждан и необходимости предоставления ими каких-либо справок, копий документов, многочисленных обиваний порогов властных органов.

27 сентября состоится одно из важнейших для нас ежегодных событий - 5-й Форум IT-директоров органов власти. Его проведут совместно EGOV4UKRAINE и Министерство цифровой трансформации Украины.

Тема будущего форума - "Доверие в цифровом обществе". Ожидается, что около 400 участников обсудят текущее состояние сотрудничества ЕС и Украины в улучшении электронного управления, вопросы защиты данных при обмене ими, а также стратегические вопросы развития электронного правительства в Украине.

Форум состоится в особенное время - нынешняя власть в Украине декларирует решительность в развитии информационных технологий на благо общества. Созданы новые институции. Ожидается,что вице-премьер, министр информационных трансформаций Михаил Федоров представит на форуме амбициозную концепцию "Государство в смартфоне" и расскажет о планах нового министерства. Со стороны Евросоюза ключевым спикером будет член Европарламента Андрус Ансип (бывший вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифрового рынка).

Внимание украинских властей и демонстрируемая ими политическая воля к развитию электронного управления чрезвычайно воодушевляет тех в Евросоюзе, кто работает с Украиной в этих вопросах.

Примерно два с половиной года назад в статье "Украина без справок: как создать европейскую систему е-правительства" я рассказывала о планах создания украинской системы обмена данными государственных реестров на основе эстонской Х- ROAD. Планы уже давно стали реальностью, а система получила благозвучное название "Трембита".

Она обеспечивает взаимодействие между реестрами органов исполнительной власти. То есть предназначена именно для реализации принципа "Бегать должны данные, а не люди".

Планируется, например, что "Трембита" будет обеспечивать электронное взаимодействие между органами власти и их реестрами, вовлеченными в проект e-Малятко - реализация его предоставит возможность получать 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

Однако для этого и много другого нужно ускорить процесс имплементации "Трембиты". Мы работаем в этом вместе с Министерством цифровой трансформации и другими структурами.

На сегодня 33 органа исполнительной власти заключили договора на подключение их реестров к системе, семь уже подключены. Уже взаимодействуют два: Национальная служба здоровья Украины и Государственная служба по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Эти цифры показывают, что впереди еще много работы. Критически важными являются нормы будущего закона о публичных электронных реестрах – ведь внедрение системы "Трембита" меняет парадигму использования данных, и это должно быть отражено в законодательстве.

Есть еще одно важное направление работы EGOV4UKRAINE.

Административные услуги для украинцев должны быть быстрыми, с минимальной "бумажной" составляющей - но в то же время доступными во всех уголках страны.

Поэтому проектом была создана информационная система "Вулик".

Как было упомянуто выше, EGOV4UKRAINE является частью масштабной программы ЕС "U-LEAD c Европой", нацеленной на поддержку децентрализации. Одно из главных направлений программы - помощь в открытии и обустройстве центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в новосозданных объединенных территориальных громадах.

Проблема в том, что в Украине сейчас около 800 ЦПАУ, но большинство из них не имеют систем автоматизации процессов. "Вулик" же обеспечивает базовые потребности центров в том, что касается работы с заявками граждан на получение услуг.

В то же время в "Вулик" заложена функция взаимодействия с системой обмена "Трембита". И, таким образом, обслуживать граждан ЦПАУ смогут намного быстрее - ведь сократится время, которое тратится на отправление запросов из центров в органы власти и получение ответов. В идеале, благодаря такому взаимодействию много услуг граждане смогут получать за одно посещение ЦПАУ.

Ожидается, что к концу будущего года до 400 центров, которые принимают участие в программе "U-LEAD c Европой", будут оснащены информационной системой "Вулик".

Дискуссионные панели о возможностях и состоянии имплементации "Трембиты" и "Вулика" также будут частями будущего Форума IT-директоров органов власти.

В упомянутой выше статье более двух лет назад я писала: "Мы рассчитываем, что до конца 2020 года Украина достигнет европейского уровня развития электронного правительства". Эта цель остается реальной - учитывая задекларированную приверженность украинских властей цифровым трансформациям на благо общества, а также готовность и желание Европейского Союза и стран-членов помогать Украине в этом.

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