20 километров доступного моря: как проходит туристический сезон в "коронавирусной" Сербии

Через несприятливу епідемічну ситуацію в Сербії громадянам цієї країни заборонено в’їзд до більшості привабливих для туризму держав.

Оскільки Сербія власного виходу до моря не має, то "своїм" серби жартома називають усе узбережжя Греції, з його Егейським, Іонічним та Середземним морями, адже саме Еллада є улюбленим місцем літнього відпочинку сербських туристів. Однак цього року більшості сербів не бачити ані "свого моря", ані морів сусідніх Хорватії чи Чорногорії.

В'їзд до Чорногорії заборонено навіть тим сербам, які володіють нерухомістю на узбережжі, а таких немало, адже Сербія і Чорногорія від початку розпаду Югославії до 2006 року залишалися єдиною країною.

Саме тому до візової лібералізації з ЄС наприкінці 2009 року найвідвідуванішим курортом для сербів було адріатичне узбережжя Чорногорії, однак з відкриттям європейських кордонів воно для багатьох сербів перетворилось на "резервне".

Ба більше, в періоди політичного тертя між Белградом та Подгорицею у сербських провладних медіа розгортаються цілі кампанії проти чорногорської туристичної галузі.

Щоправда, пандемія коронавірусу та закриті кордони враз перетворили "антисанітарні", "нецивілізовані" та "негігієнічні" пляжі Чорногорії на омріяні, проте недосяжні.

Чи не єдиною країною, яка приймає сербських громадян без тестів, карантину та будь-яких інших вимог, стала Боснія і Герцеговина.

Тож несподівано курортним хітом цього літа став боснійський Неум – невеличке приморське містечко, яке є єдиним виходом БіГ на Адріатику.

Однак 20 км берегової лінії ледь можуть задовольнити потреби місцевих туристів, не кажучи вже про закордонних гостей, тож ті, для кого натовпи і відпочинок – речі несумісні, знайшли альтернативу в сільському туризмі.

Благо, Сербія багата мальовничими гірськими куточками з цілющими джерелами, неймовірної краси водоспадами та містичними печерами. За даними популярного сербського сайту selo.rs, за допомогою якого можна забронювати житло у власників сільських хат, кількість резервувань зросла в п’ять разів у порівнянні з попереднім туристичним сезоном.

На жвавий попит метикуваті селяни відреагували зростанням цін, які вже наближаються до цін на житло на морському узбережжі.

Відтак серби, для яких море не має альтернативи, масово ринулися робити тести на "коронавірус", як тільки ця послуга стала доступною на особисту вимогу (досі в країні тестували лише тих, у кого була підозра на наявність вірусу).

Вже на третій день з початку "комерційного" тестування в столичному Центрі громадського здоров’я запис довелося закрити, адже прийом заповнився на місяць вперед.

Щоправда, приватні лабораторії, ціна на тест в яких вища подекуди й у чотири рази, готові прийняти спраглих до подорожей без черг та попередніх записів.

І поки приватні клініки рахують прибутки, туристичні агенції зникають з реєстрів.

За даними Міністерства торгівлі й туризму Сербії, внаслідок кризи, спричиненої епідемією, запит на анулювання ліцензії подали вісім турфірм, і це – кажуть у відомстві – далеко не всі.

Про збитки звітують і великі готелі, спрямовані на бізнес- і конгрес-туризм, їхня заповненість з 70% впала до 3%.

Попри те, що Сербія безперешкодно впускає майже всіх іноземців, за даними Туристичної організації Сербії країну відвідало на 65% менше туристів з-за кордону, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього літа довелося скасувати також культовий фестиваль ЕХІТ, який щороку приваблював тисячі молодих людей з усього світу.

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