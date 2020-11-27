Как опыт Эстонии поможет Украине избавиться от очередей на границе

У п’ятницю відбудеться віртуальна зустріч прем’єр-міністрів Естонії та України. Денис Шмигаль і Юрі Ратас обговорять питання безпеки і "Кримську платформу", а також підпишуть міжурядову угоду технічної та фінансової співпраці.

І я поясню, чому це важливо.

Естонія ставить порядок денний реформ на перше місце у двосторонній співпраці. Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Успішна Україна – в інтересах Естонії. Обидві наші держави здобули незалежність у 1991 році, і відтоді наша держава залишається твердою прихильницею українського успіху у боротьбі з корупцією, реформуванні країни та подоланні низки викликів, через які проходили і ми.

Три роки тому українські громадяни отримали можливість безвізового в’їзду до Європейського Союзу. Це важливе досягнення і корисне рішення для людей по обидва боки кордону.

Але є нюанс.

Кілька місяців тому я повертався з України до Естонії машиною – їхав через Польщу, Литву і Латвію. Щоби подолати 1600 км від Києва до Таллінна, пішло два довгих дні, а на зворотному шляху мені і моїй родині знадобилося ще більше часу. Я без вагань рекомендую цю дорогу будь-кому: прекрасні краєвиди, затишні містечка; ви також спробуєте, як смакують однакові страви на будь-якій зупинці подорожі Київ – Таллінн.

Та один момент нас сильно роздратував.

Це – черга, яку ми побачили на польсько-українському кордоні.

Суцільний ряд з вантажівок розтягнувся на 12 км, і їхні водії усвідомлювали, що їм доведеться простояти у черзі близько двох діб! Зайвих 48 годин вони витрачали гроші своїх компаній, власний час і залишалися далеко від своїх родин.

Точно таку чергу ми побачили і на польському боці кордону.

Хоча така ситуація стала звичним явищем – це не нормально.

І справа не лише у польсько-українському кордоні. Ви можете зустріти цю ж проблему там, де Україна межує з Румунією, Угорщиною чи Словаччиною.

В Естонії ми свого часу теж мали подібні черги, та вирішили це питання, створивши електронну систему перетину кордону, щоб кожен міг забронювати собі час для проїзду. Ви під’їжджаєте лише у конкретно визначений час, і вам не потрібно чекати години чи дні. Все це – лише один приклад того, як створювати ефективні послуги чи установи.

Втім, я не маю на меті вчити вас жити: ми лише хочемо поділитися з вами власним досвідом і успіхів, і помилок.

Наразі Естонія працює з українським урядом на Закарпатті, щоб запустити електронну систему перетину кордону. Коли нова угода, яку узгодили прем’єри наших держава, набуде чинності, це має призвести до того, що торгівля та перетин кордону стануть простішими і в Україні, і в ЄС.

Проходження кордону має стати дійсно нормальним.

А я хочу додати, що ми в Естонії кажемо "нормально" тоді, коли насправді йдеться про "відмінно".

Співпраця наших держав є доказом того, яке велике значення ми надаємо відносинам з Україною.

Я твердо впевнений, що модернізація відповідно до європейських та євроатлантичних стандартів можлива лише за міжнародної співпраці. Обсяг реформ, що необхідно провести Україні, дуже великий – згадаймо лише про судову чи антикорупційну реформи.

В Естонії поворотним моментом на шляху до ЄС було усвідомлення, що ми робимо реформи не для "Брюсселя", а для себе. Водночас ми розуміли, що не самотні у цій боротьбі. Ми ділимося своїм досвідом і впевнені, що з правильними друзями і проактивним підходом для вас також немає нічого неможливого.

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