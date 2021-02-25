Абортам быть: как власть Польши признала поражение в противостоянии с обществом

У жовтні минулого року Конституційний суд Польщі де-факто повністю заборонив аборти у країні.

Це рішення стало шоком для багатьох поляків та спричинило потужні протести у країні. Детальніше про них можна прочитати у статті "Жіночий страйк, який змінив країну: як Польща протестує проти заборони абортів".

Навіть зараз, коли пристрасті трохи вляглися, ці протести підтримують 61% поляків і близько 9% хоча б раз взяли у них участь.

Такий ефект став несподіваним для польської влади, в якій теж було не так багато прихильників такої заборони. А головне – протести напряму впливають на підтримку влади.

"Ми програли", – саме так, за даними польських ЗМІ, лідер правлячої партії "Право і Справедливість" та віцепрем’єр Ярослав Качинський прокоментував "абортне питання" на закритій нараді лідерів правлячої коаліції.

Тепер польська влада вимушена шукати шляхи для відступу. Проте знайти їх непросто, адже заборону було введено не рішенням парламенту, а ухвалою Конституційного суду.

А на додачу – будь-які важливі зміни посилюють напруження між партіями, що входять до правлячої коаліції. А причин для конфліктів більш ніж багато – протягом останнього року "ПіС" вже встигла "побити горщики" з усіма своїми союзниками.

Про все це – у нашому новому відеоблозі.

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