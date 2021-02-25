"Европеизируем" Раду: как должна измениться работа украинского парламента

Модерне європейське суспільство потребує сучасного представницького органу.

А це означає, що Верховна Рада України має інституційно посилюватися. І важливим кроком на цьому шляху є створення незалежної парламентської служби.

Необхідність цього є однією з вимог Угоди про асоціацію з ЄС. Тим більше, в Європарламенті неодноразово звертали увагу, що Україна потребує "створення системи відокремленої парламентської державної служби".

На жаль, сьогодні багато професіоналів з величезним інституційним досвідом втрачають власні посади зі зміною політичної влади. Ця практика є негативною.

Збереження інституційної пам’яті в межах українського парламенту потребує ухвалення окремого закону про парламентську службу. І такий законопроєкт вже подано і навіть ухвалено у першому читанні.

Спробуємо розібратися, що змінює цей законопроєкт і що у ньому потребує доопрацювання до другого читання.

Передумови ефективності

Законопроєкт №4530 "Про парламентську службу" був поданий головою Верховної Ради України, його першим заступником та заступницею, а також народними депутатами різних фракцій та груп.

Головною його перевагою є

не лише створення парламентської служби, але й системне унормування її діяльності.

Майбутній закон регулюватиме:

загальні засади парламентської служби (зокрема, поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо);

управління парламентською службою;

вступ на парламентську службу та відповідні вимоги до кандидатів;

розвиток кар’єри парламентських державних службовців;

фінансове забезпечення діяльності парламентської служби;

особливості дисциплінарної відповідальності парламентських державних службовців;

припинення парламентської державної служби та гарантії прав парламентських державних службовців у зв’язку з припиненням служби;

особливості парламентської патронатної служби, службової діяльності парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування.

Створення ефективної парламентської служби є невід’ємною складовою успішної парламентської реформи. Це дозволить посилити професійну спроможність апарату Верховної Ради України, а також підвищити якість рішень, які ухвалює парламент.

Законопроєкт №4530 закладає можливості для модернізації структури апарату Ради, зокрема для створення дослідницької служби та тренінгового центру, які забезпечать більш професійне та фахове здійснення законотворчої діяльності, а також контрольної функції.

Дослідження та стажування

І хоча законопроєкт прямо не передбачає створення парламентської дослідницької служби, він гарантує експертне та дослідницько-аналітичне забезпечення діяльності ВРУ, що створює основу для функціонування відповідного підрозділу в структурі її апарату.

Крім того, законопроєкт передбачає створення тренінгового центру для організації професійного навчання в апараті (зокрема, дистанційного навчання), розробки та опрацювання навчальних і методичних матеріалів.

Визначається, що професійне навчання парламентських державних службовців має забезпечувати постійне підвищення рівня їхньої професійної компетентності шляхом стажування, підвищення кваліфікації, самоосвіти, навчання парламентського державного службовця за індивідуальною програмою, його участі у тренінгах, семінарах, інших індивідуальних та колективних формах навчання.

Законопроєкт №4530 передбачає, що з метою набуття практичного досвіду та ознайомлення з діяльністю єдиного органу законодавчої влади в Україні в апараті ВРУ може проводитися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, терміном до шести місяців.

Особам, які проходять стажування в апараті на умовах повного робочого часу, призначатимуть стипендію у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Таким чином, проєкт сприятиме залученню молоді до стажування в апараті, підготовці нових якісних кадрів, збільшенню обізнаності щодо роботи парламенту. Це створить синергетичний кадровий резерв – коли найкращі професіонали будуть пов’язувати свою кар’єру із вдосконаленням парламентаризму в Україні.

Переваг більше

У першому читанні законопроєкт №4530 було підтримано конституційною більшістю голосів.Та чи готовий він до ухвалення у цілому?

Не можна заперечувати того факту, що законопроєкт не є ідеальним, а також не передбачає усіх можливих революційних змін. Але це не може бути приводом для відмови від парламентської реформи, збереження status quo чи зволікань із ухваленням закону про парламентську службу.

Окремі недосконалі положення законопроєкту не мають бути використані для необґрунтованих висновків про неактуальність його ідей загалом. Усе це може призвести до послаблення парламенту, що негативно відобразиться на балансі в системі стримувань і противаг.

Значну кількість недоліків законопроєкту абсолютно реально виправити до другого читання.

Крім того, правозастосування у цьому контексті матиме вирішальне значення: важливими є не лише норми майбутнього закону про парламентську службу, але і їхня належна імплементація та контроль за ефективністю застосування.

Тому необхідною буде співпраця парламенту та громадянського суспільства.

А законопроєкт №4530 може стати правовою основою того вузького коридору, який приведе Україну до успішної парламентської реформи, заснованої на європейських цінностях.

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