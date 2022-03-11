Действовать быстро и решительно: почему Украина должна получить статус члена ЕС

Україна - знову в центрі уваги під час саміту лідерів ЄС, на цей раз у Версалі.

За підсумками напруженої дискусії, яка тривала майже сім годин, до глибокої ночі, схвалено спільну заяву лідерів.

Ключові питання: підтримка України у зв’язку з розпочатою Росією повномасштабною війною проти нашої держави та розгляд заявки України та членство в ЄС, яку Президент України підписав 28 лютого.

Ми вдячні за чіткі сигнали, що увійшли до заяви. Підтримка України з боку ЄС у боротьбі з російською агресією є дійсно масштабною.

Це і фінансова, і гуманітарна, і політична допомога, це і санкційний тиск на Росію (хоча далеко недостатній!), і допомога українцям, які змушені рятуватися на території держав-членів ЄС.

Але, на жаль, всі ці кроки та потужні заяви за два тижні не змогли зупинити війну. Щоб її зупинити, потрібно набагато більше.

Що може зробити Євросоюз? Посилити санкції так, щоб швидко зупинити російську економіку, а це в свою чергу зупинить війну.

В Україні від бомбардувань мирних міст і сіл щодня гинуть сотні людей, жінок, дітей.

А країни-члени ЄС в цей час обговорюють, які банки можна відключати від SWIFT, а які поки зарано; постачання яких товарів треба обмежувати, а яких ні; які рахунки блокувати, а які нехай почекають…

Маємо усвідомити: тут не може бути жодних дискусій, на них просто немає часу.

Потрібно негайно відключати всі банки від SWIFT, запроваджувати ембарго на всю торгівлю, блокувати і конфіскувати всі російські рахунки.

Економічні втрати можна буде надолужити, а людські життя – ні. Лише такий підхід буде дієвим.

Це саме стосується і нашої заяви на членство в ЄС.

Ми, звичайно, вдячні за "зелене світло", яке надали лідери ЄС, уповноваживши Єврокомісію на підготовку відповідного висновку. А також за сигнал, що Україна належить до "нашої європейської родини".

Європейська єдність не порушена - ось що ми чуємо як основний результат Саміту для членів ЄС.

Але чи достатній він в умовах війни для України? Безумовно ні.

Ми дякуємо тим лідерам, хто підтримує швидке набуття Україною членства в ЄС за прискореним графіком. Адже наша держава у стані війни і тут потрібні нестандартні швидкі рішення.

Прискорений вступ до ЄС став би важливою безпековою гарантією для нашої держави.

Тим більше, що сьогодні таке рішення підтримують більшість громадян держав ЄС - понад 60 відсотків.

Але серед деяких лідерів держав-членів ЄС існують й зовсім інші думки. Про те, що спочатку треба закінчити війну, а потім подумати про початок процесу вступу. Або про те, що прискорений вступ України може роздратувати інші держави, причому не лише країну-агресора, але й інші, які теж прагнуть набути членство в ЄС.

Безумовно, Україна готова надзвичайно швидко пройти усі процедури - оцінку відповідності критеріям, набуття статусу кандидата, початок і успішне завершення переговорів про вступ.

Але до чого Україна не готова, так це до того, щоб на кожному етапі її підстерігали бюрократичні перепони, нескінченні безплідні дискусії або чергові заклики і занепокоєння.

Україна діє швидко, рішуче і жорстко, захищаючи себе і Європу. Аналогічних дій очікуємо від наших партнерів по європейській родині.

Адже як було сказано на Саміті, ми знаходимось на одному шляху.

А значить і долати його мусимо разом і швидко.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями та відображають винятково точку зору авторів

Стаття вийшла на facebook-сторінці автора та републікується з його дозволу