Поддержка тем, кто вдохновляет мир: как ЕС помогает украинцам

Три місяці неймовірних страждань, втрат і горя змінили Україну.

Це стає помітним відразу після перетину польсько-українського кордону.

Неспровокована та невиправдана військова агресія Росії проти України стала причиною найстрімкішої міграційної кризи у світі. Мільйони мирних жителів покинули свої домівки, рятуючись від російських бомб, і шукають безпеки в сусідніх країнах. Ми вітаємо їх у Європейському Союзі з відкритими обіймами.

Ще мільйони людей були змушені стати внутрішньо переміщеними особами.

Під час мого теперішнього візиту я спілкувався з місцевою владою, яка забезпечує прибулі сім’ї дахом над головою, доступом до охорони здоров’я та соціального захисту, незважаючи на і без того обмежені фінансові ресурси.

Я був глибоко вражений їхнім хоробрим духом, стійкістю, гордістю та мотивацією тісно співпрацювати з Європейським Союзом, щоб забезпечити задоволення всіх потреб.

З лютого 2022 року Євросоюз надав Україні 230 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Ми маємо досвід надання допомоги мільйонам жертв конфліктів і катастроф у всьому світі щороку. Саме цей досвід дає нам змогу надавати допомогу на місцях, рятувати життя, запобігати людським стражданням та полегшувати їх.

Через наших партнерів і в тісній координації з українським урядом ми надаємо грошову допомогу, їжу, житло та ліки вразливим громадам по всій країні, разом з важкодоступними районами.

"Чого ви потребуєте найбільше?" Оскільки я є гуманітарним працівником, то це завжди моє перше запитання. В Україні люди мені відповідають, що найбільше їх турбує майбутнє їхніх дітей, охорона здоров’я та наявність коштів для задоволення основних потреб.

Я відвідав центр тимчасового перебування у Львові, де познайомився зі Світланою. Вона розповіла мені про свою подорож, як вона втікала зі свого дому в Харкові в пошуках безпеки.

Грошова допомога, що фінансується Євросоюзом, надається нашим партнером УВКБ ООН. Ця допомога дає змогу Світлані та іншим людям, у яких війна забрала дім, платити за те, що їм найбільше потрібно.

У той самий час Європейський Союз мобілізує вкрай необхідну екстрену допомогу через свій Механізм цивільного захисту. Щодня вантажівки та потяги привозять в Україну медичні засоби, харчові продукти, медикаменти, генератори та інші товари першої необхідності.

Станом на сьогодні надано понад 30 тис. тонн негрошової допомоги.

Євросоюз усвідомлює величезні медичні потреби в Україні. Кількість поранених збільшується з кожним днем.

Оскільки лікарні зруйновані, а люди змушені рятуватися від війни, багато хронічно хворих людей не мають доступу до належної медичної допомоги, від якої залежить їхнє життя.

Окрім гуманітарних проєктів, які забезпечують медичну допомогу в Україні, ЄС також координує медичну евакуацію для перевезення пацієнтів до лікарень по всій Європі.

Окрім того, ми мобілізували наші запаси RescEU, аби доставити ключове медичне обладнання в Україну та допомогти лікарням продовжувати працювати.

Я приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. Я побачив країну, зруйновану війною, що триває. Водночас я був свідком стійкості українського народу, яка є видатною, яка вражає і надихає всіх нас.

Історія судитиме всю міжнародну спільноту за те, як ми допомагаємо українському народу.

За те, як ми допомогаємо вам пережити найгіршу гуманітарну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни.

Війна Росії проти України не зможе підірвати європейську та глобальну безпеку та стабільність і посіяти розкол у нашому Союзі. Ми й надалі надаватимемо потужну політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу.

Ми лишаємося солідарними з народом України.

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