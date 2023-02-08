Отказаться от ультиматумов: как Украине и Грузии преодолеть системный кризис

Ранее "Европейская правда" публиковала ряд текстов об украино-грузинских отношениях, в том числе с критическими оценками в адрес действующей грузинской власти.

Наибольший резонанс имело интервью с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.

В ответ свое мнение по поводу отношений двух стран изложил глава аналитического центра Geocase Виктор Кипиани.

* * * * *



Грузино-украинские официальные отношения переживают сейчас явно не самые лучшие времена. И это, к сожалению, ни для кого теперь не секрет.

Проблемы в отношениях отражаются в контексте ряда вопросов, где общность интересов и должное взаимодействие важны как никогда. Впрочем, несмотря на существующие сложности в отношениях между государствами, межчеловеческие отношения остаются реальным примером достойного подражания для официальных Киева и Тбилиси.

Не вдаваясь в ненужную эмоциональную детализацию проблематики, хотелось бы обратить внимание на несколько замечаний общего характера.

Без излишней теоретизации вопроса думаю, что главная причина кроется в отсутствии прочных и долгих традиций современной государственности. Подчеркну ещё раз для ясности – государственности в современном мире и в нынешних реалиях.

Это в свою очередь отражается и в дефиците цивильных межгосударственных отношений. Упоминая слово "цивильность", важно заметить, что

нынешние отношения между Украиной и Грузией непростительно зациклились на личностных и межличностных факторах.

Данное положение вещей усугубляется также тем сложным геополитическим пространством, в котором находятся наши страны. Это пространство характеризует не только дефицит должного государственного мышления, но и высокая степень концентрации в различных геополитических влияниях и интересов.

Именно в контексте общих причин нужно искать правильные причины нынешнего кризиса, а вместе с тем – и адекватные решения для его разрешения.

Думаю, что такое качественное улучшение межгосударственных отношений, в равной степени, возможно и крайне необходимо. Также думается и то, что увязывать улучшение этих отношений с внутриполитическими процессами – это шаг в ненужное, более того, крайне опасное направление.

Сегодня, что уже далеко не секрет, частыми стали комментарии наших уважаемых коллег в Киеве о процессах внутри самой Грузии.

Эти комментарии, должны признаться, уже давно зашкаливают как по частоте, так и по остроте. Я, конечно же, избегал бы употребление такого термина, как "вмешательство во внутренние дела", но стоит заметить, что вышеупомянутые комментарии являются, в ряде случаев, не только не серьёзными, но и открыто вредят нашим партнерским и межгосударственным отношениям.

Существующий подход необходимо переосмыслить, и чем скорее, тем лучше.

В процессе переосмысления наших отношений стоит исходить из следующей позиции – не говорить друг с другом на языке ультиматума и не требовать каких-либо абстрактных и безосновательных уступок для достижения реального прогресса.

Более того, в нынешних условиях говорить об уступках с той или иной стороны означало бы излишнюю драматизацию вопроса. Речь скорее должна идти не об уступках, а о соблюдении общепринятых и элементарных принципов, присущих именно партнёрским отношениям.

В первую очередь, это максимальная деликатность и воздержание от необоснованных и недоказанных обвинений.

К примеру, ряд комментариев высоких должностных лиц Украины о том, что власти Грузии и народ Грузии – это две взаимоисключающие и противоположные категории, вряд ли могут находить понимание с грузинской стороны. Я уже не буду затрагивать ряд других "обвинений", где на требования или запрос официального Тбилиси предоставить должные разъяснения или документальные факты подобного характера запросы так и остались без соответствующего реагирования.

И ещё: насколько близкими бы ни были Украина и Грузия в силу определённого общего историко-политического наследия или же существующей геополитической конъюнктуры, как суверенные страны они должны руководствоваться прежде всего собственными национальными интересами, в первую очередь – принимать во внимание риски и вызовы собственной национальной безопасности.

Сегодня очень часто слышишь абсолютно безответственные заявления, что якобы Тбилиси не оказывает должную поддержку Украине в столь сложные для украинского народа времена.

Здесь речь даже не столько об ответственности, сколько о провокационной формулировке подобного заявления.

Как бы мы ни старались трактовать в реальной степени поддержку Грузии, любая неправильная трактовка теряет смысл сразу же при ознакомлении с фактическим положением дел.

Факты же говорят о том, что практически не существует ни одой политической декларации или же экономической и гуманитарной инициативы, где голос Грузии не был бы слышен. Более того, на примере Грузии невозможно было бы представить иначе, когда речь идёт о стране, которая первая на всём постсоветском пространстве стала жертвой грубого попрания норм международного права.

Следовательно, говорить об отсутствии должной солидарности со стороны Тбилиси было бы как искажением фактов нынешнего этапа, так и нечистоплотной попыткой переписать историю на будущее.

Говоря об общности интересов, как для Украины, так и для Грузии вопрос восстановления территориальной целостности является одним из ключевых. С учетом и должным пониманием украинской специфики, хотелось бы в двух словах коротко заметить и о грузинской.

Любая политическая формация Грузии чётко понимает, что проблемы территориальной целостности страны – это в первую очередь проблемы, вытекающие из ее внешнеполитического выбора. Поэтому хочу подчеркнуть, что относить эти конфликты к категории сугубо этнических было бы приуменьшением или искажением роли первостепенных причин.

Касательно восстановления территориальной целостности, этот процесс может и должен реализовываться лишь через развитие и усовершенствование грузинской государственности во всех возможных аспектах.

Никакая власть в Грузии не вправе говорить со своими гражданами – включая абхазов и осетин – на языке силы. Лишь проецирование так называемой "мягкой силы", будь то экономика, образование, социальная сфера и гражданские права, представляется той самой действительной силой, которая должна способствовать привлекательности Грузии как в глазах собственных граждан, так и партнеров по региону.

Конструктив в диалоге – категория хоть и понятная, но весьма сложная. В этом плане как политикам двух стран, так и общественным деятелям необходимо переосмыслить существующие подходы и не остаться, скажем так, заложниками личностных факторов и персональных влияний.

Иначе высока вероятность риска, что отсутствием должного уважения к себе и к партнеру мы невольно навредим нашим отношениям и в долгосрочной перспективе.

Этот путь не будет служить ни национальным интересам Украины, ни национальным интересам Грузии.

Публикации в рубрике "Экспертна думка" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения авторов