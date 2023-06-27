Не только $55 млрд: что получила Украина по результатам конференции в Лондоне

$55 млрд, виділених на підтримку України. Такими стали результати Ukraine Recovery Conference, що пройшла у Лондоні 21-22 червня.

Україна змогла залучити значні фінансові ресурси, посилити коаліцію міжнародної підтримки та озвучити свої плани.

А на додачу, конференція продемонструвала непохитну світову підтримку та спільну волю відновити Україну.

Що отримала Україна

Одним із основних досягнень Конференції стало анонсування Європейською Комісією нового середньострокового інструменту підтримки України – так званий Ukraine Facility.

Інструмент, у разі його схвалення, дасть можливість мобілізувати для України до 50 мільярдів євро протягом 2023-2027 років.

Ключовим елементом стане розроблений Україною та погоджений Європейською Комісією план реформ, відновлення та модернізації інфраструктури (Ukraine Plan), а також його фінансування через щоквартальні транші.

Це великий резерв, який буде використовуватися для відбудови країни.

Кошти значні, але їх отримання буде прив’язане до виконання умов, однією з яких буде реформа державного управління.

Велика Британія оголосила про надання гарантій на суму $3 млрд для підтримки додаткового кредитування Світового банку до 2027 року, а також 240 млн фунтів стерлінгів для підтримки негайних потреб.

Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року.

США оголосили про додаткову допомогу Україні у розмірі $1,3 млрд, у тому числі $575 млн, які будуть спрямовані на модернізацію та відновлення критичної інфраструктури України.

Підтримка від Німеччини становить 381 мільйон євро.

Додаткові джерела фінансування також були залучені завдяки угодам зі Світовим банком, які дозволять Україні отримати $1,76 млрд, а Європейський інвестиційний банк розпочне новий портфель проєктів на 840 мільйонів євро.

Ці ресурси дають нам впевненість не просто до кінця року. Це можливість для середньострокового сталого планування.

Курс на ЄС та використання активів РФ

На Конференції пролунали важливі політичні заяви, які підкреслюють наш шлях до європейської інтеграції.

Найважливіша політична заява, яку озвучила президентка Європейської Комісії та всі очільники країн-партнерів – Україна буде членом ЄС. Україна продовжує впроваджувати реформи, щоб наблизитися до цієї мети.

Одна з ключових заяв партнерів України стосується використання заморожених російських активів для відбудови країни. Створення механізму справедливої компенсації відкриє шлях до використання цих активів для відновлення України.

Очікується, що найближчим часом буде представлено конкретний механізм використання заморожених російських активів.

Як залучити приватні інвестиції

На фоні зростаючого інтересу до України як потенційної країни для інвестицій, бізнес-спільноти України та всього світу долучилися до Ukraine Business Compact - ініціативи, спрямованої на залучення інвестицій до України та сприяння її розвитку.

Уряд України та міжнародні партнери реагують на обрану бізнесом стратегію розширення комерційного страхування в країні.

Позитивним кроком у напрямку забезпечення страхової підтримки воєнних ризиків є намір Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) розробити пілотну схему в цій сфері.

Це додатково зміцнить можливості бізнесу у веденні своєї діяльності в умовах війни.

Започаткована Рамкова програма страхування воєнних ризиків залучила підтримку від міжнародних партнерів.

Так, Трастовий фонд "Підтримка реконструкції та економіки України" Багатостороннього агентства Світового банку з гарантування інвестицій (MIGA) отримав фінансову підтримку від Великої Британії, що зробила внесок у розмірі 20 млн фунтів стерлінгів, та від Японії, яка вже раніше внесла свою частку у розмірі $23 млн.

У свою чергу, уряд України взяв на себе зобов'язання збільшити рівень обміну інформацією зі страховою галуззю. Це дозволить підприємствам мати більш об'єктивну інформацію для прийняття рішень щодо комерційного страхування та управління ризиками.

Ukraine Business Compact підписали майже 500 компаній з 42 країн світу.

Сукупний річний дохід компаній складає майже $2 трильйони, а ринкова капіталізація - $5,2 трильйона. До списку підписантів приєдналися Google, Siemens AG, Eni та Vodafone, Cisco, Oracle, Rolls Royce, Babcock, Philips, Jacobs, EDP, Alstom, Hyundai Engineering та інші.

Під час конференції підписано Ukrainian Investment Platform, що є ініціативою країн G7, Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій для сприяння інвестиціям та розвитку України.

Укладена угода між Україною, ЄС, Норвегією, Швейцарією, Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо відновлення приватного страхування воєнних ризиків.

Чіткий сигнал про те, що Україна стане членом ЄС, а також заяви про довгострокову фінансову підтримку України, важливі для інвесторів. Водночас проведення реформ та створення належного бізнес-клімату залишається домашнім завданням для України.

Наступна конференція з питань відновлення України планується в 2024 році в Німеччині.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями та відображають винятково точку зору авторів