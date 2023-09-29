Остановить конфликт и извлечь из него уроки: обращение участников украинско-польского форума

Звернення учасників Україно-польського форуму, підтримуваного Міжнародним фондом "Відродження" (Україна) та Фондом Стефана Баторія (Польща)

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Відносини України та Польщі переживають кризовий момент. Розбіжності щодо торговельних питань вже призвели до публічного з’ясування стосунків сторін, в тому числі й з використанням найвищих світових трибун.

Криза нанесла шкоду духові стратегічного партнерства.

В умовах жорстокої війни, розпочатої Росією заради відновлення імперії, солідарність України та Польщі набуває особливої ваги.

Після кількох тижнів ескалації риторики, політичні лідери України та Польщі, схоже, вже близькі до усвідомлення шкоди, заподіяної односторонніми діями та непродуманими висловлюваннями.

Зниження градусу риторики та пошук точок дотику триває: це важлива, однак недостатня умова відновлення довіри та взаєморозуміння.

З поточної кризи необхідно винести уроки, які допоможуть не лише уникати ескалації в майбутньому, але й раціонально налаштуватися на прийдешні виклики, пов’язані як з завершенням війни, так і з успішною європейською інтеграцією України.

Україна та Польща мають активізувати двосторонній діалог щодо інтеграції України в ЄС. Польща завжди підтримувала європейську перспективу для України, і важливо, щоб ця підтримка залишалася сталою в умовах майбутніх офіційних переговорів про вступ України.

Потенційна конкурентність в окремих секторах економіки України та Польщі не може стати перешкодою вступові України в ЄС.

Сторони мають вже зараз розпочати діалог зацікавлених сторін, щоб їхні очікування не були несподіваними для іншої сторони, і не виникали раптово.

Варіанти розв’язання двосторонніх торговельних диспутів мають бути проговорені завчасно – до того, як вони можуть стати предметом розгляду в європейських інституціях в ході переговорів про вступ України.

При цьому, діалог не має обмежуватися економічними та торговельними питаннями.

Україна та Польща можуть у тісному діалозі дійти спільних позицій щодо майбутніх реформ Європейського Союзу, бачення майбутнього Європи – і тим самим наповнити стратегічне партнерство новими сенсами.

Ми, учасники постійно діючого Україно-польського Форуму, спираючись на власний багаторічний досвід модерації двостороннього діалогу політиків, інтелектуалів та громадянського суспільства готові сприяти піднесенню цього діалогу на новий рівень – скеровуючи його як на цілі забезпечення солідарності з Україною в умовах російської агресії, так і на успішний рух до членства України в ЄС.

Підписанти з українського боку:

Олександр Сушко , виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження"

, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький, провідний науковий співробітник, Інститут філософії НАНУ

провідний науковий співробітник, Інститут філософії НАНУ Ігор Бураковський , голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Гліб Вишлінський , виконавчий директор Центру Економічної Стратегії

, виконавчий директор Центру Економічної Стратегії Альона Гетьманчук , директорка ГО Центр "Нова Європа"

, директорка ГО Центр "Нова Європа" Євген Глібовицький , директор аналітичного центру pro.mova

, директор аналітичного центру pro.mova Михайло Гончар , президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека"

, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека" Ярослав Грицак , професор Українського Католицького Університету

, професор Українського Католицького Університету Андрій Дещиця , посол України в Польщі (2014-2022)

, посол України в Польщі (2014-2022) Тарас Добко , ректор Українського католицького університету

, ректор Українського католицького університету Володимир Єрмоленко , філософ, голова правління Міжнародного фонду "Відродження", головний редактор UkraineWorld.org

, філософ, голова правління Міжнародного фонду "Відродження", головний редактор UkraineWorld.org Євген Захаров , голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи.

, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи. Йосиф Зісельс , виконавчий спів-президент Вааду України, член Ініціативної групи "Першого грудня"

, виконавчий спів-президент Вааду України, член Ініціативної групи "Першого грудня" Павло Клімкін , міністр закордонних справ України (2014-2019)

, міністр закордонних справ України (2014-2019) Оксана Коляда , Голова правління "Простір можливостей", координаторка Коаліції ветеранських просторів України

, Голова правління "Простір можливостей", координаторка Коаліції ветеранських просторів України Геннадій Максак , виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма"

, виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма" Мирослав Маринович , проректор Українського католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня"

, проректор Українського католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня" Юрій Панченко , редактор та співзасновник Європейської правди

, редактор та співзасновник Європейської правди Сергій Притула , волонтер, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули

, волонтер, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули Ірина Сушко , виконавчий директор ГО "Європа без бар’єрів"

, виконавчий директор ГО "Європа без бар’єрів" Оксана Юринець , професор Національного університету "Львівська політехніка", голова ГО "Агенція Європейського Співробітництва"

, професор Національного університету "Львівська політехніка", голова ГО "Агенція Європейського Співробітництва" Ігор Юхновський , академік НАН України, народний депутат України (1990 – 2006), член Ініціативної групи "Першого грудня"

, академік НАН України, народний депутат України (1990 – 2006), член Ініціативної групи "Першого грудня" Ярослав Яцків, академік НАН України, президент Української астрономічної асоціації, член Ініціативної групи "Першого грудня"

Підписанти з польського боку: