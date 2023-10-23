Арктический проект Путина: как ЕС следует усилить энергетические санкции против России

Компанії з ЄС продовжують постачати обладнання та послуги для російського газового проєкту "Арктик СПГ 2". Про це свідчать результати розслідувань, що були опубліковані 19 жовтня у виданнях Der Spiegel, ZDF, Der Standard і Le Monde.

За даними російської митниці, основна торгова компанія, що обслуговує "Арктик СПГ 2", починаючи з лютого 2022 року, імпортувала європейське обладнання на суму понад 370 мільйонів євро. Попередні розслідування, проведені Anti-Corruption Data Collective та іншими групами, показали, що британські, італійські та американські компанії постачали важливі компоненти для "Арктик СПГ 2" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За інформацією видання Le Monde, французька компанія Technip взяла керівництво будівництвом "Арктик СПГ 2" у 2019 році, попри те, що Сполучені Штати наклали санкції на російську компанію "Новатек", відповідальну за цей проєкт, ще в 2014 році. Журналістам вдалося дізнатися, що Technip продовжувала постачання до Росії все літо 2022 року, очевидно, приймаючи ризик порушення санкцій.

І це не єдиний приклад участі європейського бізнесу в цьому російському проєкті.

За даними німецьких та австрійських ЗМІ, інжинірингова компанія Linde вже після анексії Криму вступила в партнерство з російськими компаніями з метою розробки флагманського газового проєкту Путіна в Арктиці та постачання теплообмінників, які є критичним компонентом для охолодження природного газу до рідкого стану.

Навіть після вторгнення в Україну у 2022 році головний директор Linde заявив, що компанія не здійснює жодних проєктів в Росії, але, тим не менше, Linde продовжувала постачати обладнання та матеріали для "Арктик СПГ 2" після введення санкцій.

Не дивно, що Владімір Путін виглядав дуже задоволеним, коли в липні поточного року запустив перший етап "Арктик СПГ 2" із верфі в Мурманську.

Масштабний енергетичний проєкт завершили достроково, не чекаючи посилення санкцій.

Як таке стало можливим? В першу чергу тому, що Європейський Союз застосовував санкції тільки до конкретних видів обладнання, а не до російських компаній, що брали участь у проєкті, або до російського газового сектору загалом.

Тривалий процес введення санкцій дав можливість завершити вже розпочаті угоди, що поставило під питання очевидну мету блокування російських стратегічних енергетичних проєктів.

Цю загрозу побачили у Сполучених Штатах. У вересні 2023 року Вашингтон наклав санкції на структури, що мають відношення до проєкту "Арктик СПГ 2", включаючи російські компанії, їхні дочірні підприємства, а також компанії, що були недавно створені в країнах, таких як Об'єднані Арабські Емірати, для постачання обладнання, яке раніше напряму надавалося європейськими фірмами.

Проте зупинити будівництво вже не вдалося.

Проєкти російського видобутку газу в Арктиці відкривають перед Путіним прибуткові та стратегічні можливості, надають винагороду його олігархічним союзникам за лояльність та служать стратегічним інтересам Кремля в регіоні.

"Арктик СПГ 2" – це одна із численних так званих "вуглецевих бомб" – проєктів в сфері викопного палива, які, протягом свого функціонування очікувано викинуть понад гігатонну CO2. Сам проєкт передбачає, що з глобальним потеплінням полегшиться навігація в Арктичному океані та буріння в умовах сибірської "вічної" мерзлоти.

Чи існує ще можливість запобігти реалізації цього проєкту? Так, Дві третини "Арктик СПГ 2" ще не завершені, і великою мірою він залежить від європейських технологій.

Це відкриває унікальну можливість для Європейського Союзу – якщо там зважаться діяти рішуче.

Коаліція українських громадських організацій вже зверталася до Європейської з закликом припинити проєкт "Арктик СПГ 2" за допомогою 12-го пакета санкцій.

Як мінімум, країни ЄС повинні заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах та його подальший експорт.

Європейська комісія також має підтримати Сполучені Штати і ввести санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві та експлуатації "Арктик СПГ 2".

Європа може і повинна піти ще далі, розширивши перелік товарів, технологій та обладнання, заборонених до експорту в Росію. Це допоможе припинити розвиток нових газових проєктів щодо видобутку і завадить Путіну будувати інфраструктуру вздовж Північного морського шляху.

Західні уряди не мають жодних виправдань, щоб не стримувати російську газову експансію в Арктиці. Європа не може дозволити розширення Росією видобутку природного газу.

Замість того, щоб повторювати минулі помилки і посилювати залежність від російського газу, всі держави-члени мають прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії та зменшити свою залежність від нестабільних вуглеводнів.

Лише в такому випадку можливо зупинити "Арктик СПГ 2" та інші російські проєкти, які становлять загрозу для міжнародної безпеки, арктичного середовища та клімату планети.

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