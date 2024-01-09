Европейская интеграция на двоих: Украине и Молдове нужно вместе работать в 2024 году

"Європейська правда" продовжує публікацію думок іноземних послів про те, що чекає на нас у 2024 році. Ми вирішили дати слово дипломатам, що представляють дуже різні держави та дипмісії. Тому після посла ЄС в Україні Катаріни Матернової наш гість – очільник молдовського посольства Валеріу Ківерь.

Республіка Молдова у 2023 році суттєво змінила ставлення до Росії. Звісно ж, у негативний бік. І це допомогло відносинам між нашими державами. Далі – слово послу.

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Жорстока і несправедлива російська війна принесла трагедію в кожну українську родину, в кожну оселю. 2014 рік розпочався з нових атак на цивільну інфраструктуру, на мирних людей, а відлуння вибухів доходить навіть до населених пунктів Молдови.

Республіка Молдова є однією з небагатьох держав, де наслідки війни не просто відчуваються, а їх буквально чути.

Ми рішуче засуджуємо ці нелюдські та злочинні дії Росії, які повинні мати тверду та однозначну відповідь усієї міжнародної спільноти. Громадяни Республіки Молдова і я особисто глибоко вражені мужністю українського народу, який бореться не лише за себе, а й за нашу свободу, за мир та стабільність у всій Європі.

Та попри війну, відносини між нашими країнами саме у ці роки розвиваються з небувалою динамікою, і ми очікуємо, що у 2024 році в них домінуватиме творення та взаємопідтримка. Адже стратегічні цілі Республіки Молдова та України збігаються та доповнюють одна одну.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення про відкриття переговорів про приєднання до ЄС Республіки Молдова та України, що стало не тільки перемогою дипломатії обох країн, а й наслідком особливих зусиль, які іноді менш помітні для широкого загалу. Та це рішення, що відкрило нові стратегічні перспективи для регіону, вимагатиме від Києва та Кишинева також посилення координації наших позицій на шляху до ЄС.

Нам належить працювати разом.

Нам потрібна узгодженість позицій Республіки Молдова та України. І також нам треба поглибити обмін досвідом з питань, пов'язаних з євроінтеграцією.

А також нам доведеться відповідати на спільні виклики.

Це необхідно для успішного просування на шляху євроінтеграції.

Очевидно, що розпочата Росією війна проти України також експоненціально збільшує пряму загрозу національній безпеці Республіки Молдова.

Так, руйнування критичної інфраструктури та спроби держави-агресора знизити загальну стійкість України безпосередньо впливають на енергетичну безпеку нашої країни. Ми маємо разом боротися з постійними загрозами погіршення ситуації, разом долати високий міграційний потік, що несе також збільшення спроб нелегального транзиту – не допускаючи порушення правових норм, у той час як стаються збої у регіональній торгівлі, у відносинах між суб’єктами господарювання, перевантажені транспортна та логістична інфраструктури.

Я як посол та представники посольства працюємо в Києві в умовах війни та переживаємо ті ж турботи, що й будь-який громадянин України. Бо російські ракети не обирають жертв за паспортом.

Тому ми добре розуміємо, через які випробування проходить Україна.

І ми робимо все можливе, щоб цю правду дізналися у нас вдома, у Республіці Молдова, посилюючи підтримку українського народу.

Але також важливо просувати правдивий образ нашої країни та разом з українськими партнерами сприяти усуненню стереотипів, фейкових новин та ворожої пропаганди проти її незалежності та європейського шляху.

Ми сповна відчуваємо згубний вплив ворожої пропаганди та фейкових новин на настрої суспільства та європейський курс обох країн. Ми, як і Україна, стикаємося зі збільшенням спроб іноземної агентури створити штучний розбрат у суспільстві, які також націлені на підрив європейського курсу і створення перешкоди для регіональної співпраці. Наша спільна та тверда відповідь на ці серйозні виклики – це єдність, взаємообмін інформацією, координація дій.

Та 2023 рік створив перевагу для подальшої боротьби.

Якщо використовувати спортивну термінологію, то останній рік молдовсько-української співпраці створив гарний старт для 2024 року.

Тож у цьому сенсі минулий рік був успішним.

У нас було два важливих візити президентки Маї Санду до Києва та президента Володимира Зеленського до нашої країни, на саміт Європейської політичної спільноти. Прем’єр-міністр Дорін Речан взяв участь у третьому засіданні Кримської платформи, були також візити кількох членів уряду.

Ми відновили залізничний рух на окремих ділянках, які не працювали роками.

Ми підписали протоколи про спільний прикордонний та митний контроль на восьми залізничних та автомобільних пунктах пропуску на молдовсько-українському кордоні; парламенти погодили Меморандум про співпрацю тощо.

А ще важливим було скасування антинаукового терміну "молдовська мова".

Україна також визнала, що йдеться про румунську мову, і це відкрило новий простір для чесного діалогу про забезпечення прав національних меншин в Україні.

Перелік можна продовжити запуском будівництва транскордонного мосту через річку Дністер між селом Косеуць і містом Ямпіль. Незважаючи на щоденні бомбардування, ніщо не стане на заваді нашій рішучості добудувати його. Це проєкт, який ще більше об’єднає два народи.

Хотілося б його завершити до кінця року, в тому числі для розширення експортних можливостей українських виробників.

Усі ці зусилля мають сприяти успіху українського народу в його праведній боротьбі за свободу та національну незалежність, і на цьому шляху Республіка Молдова й надалі залишатиметься справжнім другом та надійним партнером України. Перемога України буде і нашою перемогою. Справедливий мир, стабільність та розвиток України є передумовою миру в усьому регіоні, стабільності та європейського розвитку наших країн. Ось чому я переконаний, що 2024 рік стане роком праці, щирої дружби, тісної співпраці та дієвого партнерства між нашими країнами.