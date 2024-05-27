Первые санкции против властей Грузии: удастся ли остановить пророссийский дрейф Тбилиси

Политический ажиотаж, связанный с принятием закона "об иноагентах", достигает своей кульминации

События последних дней показали, что борьба за Грузию вступает в решающую фазу.

При этом за 33 года независимости этот конфликт еще никогда не был столь открытым и очевидным.

Важное уточнение: если кто-то думает, что в этом конфликте есть только две стороны (Запад и Россия), то он ошибается. Время выявило и других внешних игроков: Китай, Турцию и даже Иран.

Еще один немаловажный аспект: в этом геополитическом конфликте решается судьба еще одной близкой Грузии страны. Речь об Армении, которая теперь открыто корректирует свой внешнеполитический вектор в пользу Запада, что уже довело Кремль до истерического вызова посла для консультаций (однако события в этой стране достойны отдельно статьи).

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Что произошло?

Политический ажиотаж, связанный с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", достигает своей кульминации.

Все началось 14 мая, когда произошли сразу два важных события:

1) Парламент Грузии принял упомянутый закон в третьем чтении;

2) В Тбилиси прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен. При этом почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встретиться с ним.

Впоследствии премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной отказа стали "угрозы и шантаж со стороны США".

Сам Кобахидзе провел 2,5-часовую встречу с О'Брайеном. О том, что этот разговор прошел в довольно напряженной обстановке, свидетельствуют и их брифинги по итогам встречи.

Премьер Кобахидзе снова "заговорил о партии глобальной войны", о защите суверенитета, о необходимости закона о прозрачности в контексте защиты суверенитета страны.

Он также говорил о недопустимости со стороны партнеров говорить "языком санкций" и о том, что "в случае принятия санкций пострадают только сами США". Из этого брифинга лично у меня сложилось четкое впечатление, что правительственная команда не допускала введения санкций.

В свою очередь О'Брайен открыто и откровенно говорил об упадке демократии в Грузии, нарушениях прав человека и двусмысленности внешней политики страны.

"Если закон будет продвигаться вперед таким образом, который не соответствует нормам ЕС, подрывает демократию и предполагает насилие против мирных протестующих, то, безусловно, будут ограничения со стороны США, что подразумевает финансовые ограничения и/или ограничения на поездки для лиц, ответственных за эти действия, и их семей", – заявил О'Брайен в отношении принятого фактически на его глазах закона.

Разумеется, это была ключевая фраза всего брифинга, вызвавшая большое волнение как в обществе, так и в закулисье правительства.

В дни после визита Джима О'Брайена антизападная риторика правительства Грузии лишь усилилась.

Они открыто заявили, что преодолеют вето президента на закон и в целом не собираются отступать ни на шаг, несмотря на давление Запада. Более того, премьер-министр Грузии даже заявил, что США и Евросоюз находятся под влиянием "партии глобальной войны" и необходимо освободить их от этого влияния.

Эти заявления сопровождались комплиментами из Москвы в адрес правительства Грузии, которое "самоотверженно защищает суверенитет своей страны от западных империалистов".

Переломным моментом всей этой конфронтации стал визит премьер-министра Кобахидзе в Тегеран на похороны трагически погибшего президента Ибрахима Раиси, на которых не присутствовал ни один лидер ни одной западной страны.

До этого, за несколько часов до визита в Тегеран, в 12 часов дня, правительство сообщило, что Ираклий Кобахидзе отправился в иранское посольство в Тбилиси, оставил запись в книге соболезнований и выразил соболезнование иранскому народу.

По мнению оппозиции, это был демарш властей Грузии в отношении Запада.

И ответ не заставил себя долго ждать. 23 мая сенаторы Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира) и Джим Риш (республиканец от Нью-Гэмпшира) внесли в Сенат США двухпартийный законопроект под названием "Акт о грузинском народе", предусматривающий санкции против отдельных лиц, которые, по мнению США, препятствуют демократическим процессам в Грузии и продвижению по евроатлантическому пути.

Эта инициатива вызвала неподдельную тревогу, как у нынешних, так и у бывших представителей грузинского правительства. И это не удивительно, поскольку она предусматривает визовые и финансовые санкции как для нынешних представителей власти и членов их семей, так и для бывших представителей (и их родственников), которые находились у власти с 2012 года и участвовали в насилии, угрозах и шантаже против гражданского общества, СМИ или оппозиции.

Дошло до того, что мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал США враждебным государством.

Однако представители власти публично уверяют, что не боятся санкций и будут защищать суверенитет и независимость страны до конца.

Одновременно произошло очень важное событие: генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе, считавшийся одним из краеугольных камней режима, уходит в отставку – якобы по причине осложнений со здоровьем.

Совпадение или нет, но одновременно заявление об отставке написал и замминистра финансов Мирза Гелашвили.

Неизвестно, являются ли эти отставки началом системного краха, но проблемы внутри правящей команды налицо.

Окончательно ответы на главные вопросы, вероятно, будут даны 28 мая, когда парламент Грузии попытается преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили и окончательно принять скандальный закон.

Однако слово "попытается" в данном случае условно, поскольку "Грузинская мечта" формально имеет достаточно голосов.

Интрига заключается в другом: хватит ли у депутатов смелости поддержать этот законопроект, несмотря на уже гарантированные санкции со стороны США?

А главное, в ситуации, когда уже невозможно делать вид, что этот закон не противоречит европейскому курсу Грузии. Курсу, который поддерживает около 90% граждан страны.

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