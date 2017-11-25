Трамп отказался стать человеком года по версии Time

Суббота, 25 ноября 2017, 11:45

Президент США Дональд Трамп отказался стать "Человеком года" по версии американского журнала Time.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Журнал Time позвонил и сообщил, что я, пожалуй, снова стану "Человеком года", как и в прошлом году, и я должен буду согласиться на интервью и большую фотосессию. Я ответил, что, наверное, это не годится и отверг предложение. Но все равно, спасибо!" - написал он.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2017 р.

Впоследствии издание Time отреагировало на твит Трампа: "Президент не прав в том, как мы выбираем Человека года. Журнал Time не комментирует наш выбор публикации, то есть до 6 декабря".

Напомним, прошлого года по версии Time Трамп стал "Человеком года", через месяц после победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах.