Трамп відмовився стати людиною року за версією Time

Президент США Дональд Трамп відмовився стати "Людиною року" за версією американського журналу Time.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Журнал Time подзвонив і повідомив, що я, МАБУТЬ, знову стану "Людиною року", як і в минулому році, і я повинен буду погодитися на інтерв'ю та велику фотосесію. Я відповів, що, напевно, це не годиться та відкинув пропозицію. Але все одно, дякую!" - написав він.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!