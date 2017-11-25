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Трамп відмовився стати людиною року за версією Time

Субота, 25 листопада 2017, 11:45
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Президент США Дональд Трамп відмовився стати "Людиною року" за версією американського журналу Time.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Журнал Time подзвонив і повідомив, що я, МАБУТЬ, знову стану "Людиною року", як і в минулому році, і я повинен буду погодитися на інтерв'ю та велику фотосесію. Я відповів, що, напевно, це не годиться та відкинув пропозицію. Але все одно, дякую!" - написав він.

Згодом видання Time відреагувало на твіт Трампа: "Президент не правий у тому, як ми вибираємо Людину року. Журнал Time не коментує наш вибір до публікації, тобто до 6 грудня".

Нагадаємо, за версією Time минулого року Трамп став "Людиною року", через місяць після перемогти над Гілларі Клінтон на президентських виборах.

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