В Египте неизвестные обстреляли христианскую церковь: минимум 10 погибших

Пятница, 29 декабря 2017, 13:34

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По меньшей мере десять человек, включая двух полицейских, были убиты после того, как двое боевиков открыли огонь возле коптской христианской церкови за пределами Каира.

Об этом сообщает The Independent.

Согласно сообщениям египетских СМИ, один из нападавших был убит полицией возле церкви Св. Мины в пригороде Каира - Хелуан, а второй нападающий убежал.

Пока неизвестно, есть ли он среди погибших.

Сообщается, что вооруженные мужчины открыли огонь возле церкви, ранив пятерых охранников. Перед тем как неизвестные попытались штурмовать здание, полиция убила одного из них.

Фото Reuters

Фото Reuters

Как известно, христианское меньшинство, которое составляет 10% в Египте, регулярно становится целью нападений исламистских экстремистов в последние годы.