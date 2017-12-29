В Єгипті невідомі обстріляли християнську церкву: щонайменше 10 загиблих

П'ятниця, 29 грудня 2017, 13:34

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Щонайменше десять осіб, включаючи двох поліцейських, були вбиті після того, як двоє бойовиків відкрили вогонь біля коптської християнської церкви за межами Каїра.

Про це повідомляє The Independent.

Згідно з повідомленнями єгипетських ЗМІ, один із нападників був вбитий поліцією біля церкви Св. Міни в передмісті Каїра - Хелуан, а другий нападник втік.

Наразі невідомо, чи є він серед загиблих.

Повідомляється, що озброєні чоловіки відкрили вогонь біля церкви, поранивши п'ятьох охоронців. Перед тим як невідомі спробували штурмувати будівлю, поліція вбила одного із них.

Фото Reuters

Фото Reuters

Як відомо, християнська меншина, яка становить 10% у Єгипті, регулярно стає ціллю нападів ісламістських екстремістів в останні роки.