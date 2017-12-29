Столтенберг ожидает активизации диалога НАТО с Россией в 2018 году

Пятница, 29 декабря 2017, 15:02

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает активизации диалога между Россией и НАТО в 2018 году.

Об этом он заявил в интервью немецкому информационному агентству DPA.

"Я надеюсь, что будет больше встреч и больше использования прямых военных каналов коммуникации. Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи с Москвой.

"Меседж НАТО заключается в том, что мы не хотим новой "холодной войны", мы не хотим новой гонки вооружений, мы хотим политического диалога с Россией. Этот диалог нелегкий", - добавил он.

Как известно, отношения между Москвой и НАТО достигли худшего момента со времен "холодной войны" после того, как Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров Украины в начале 2014 года и начала вооруженный конфликт на востоке Украины.

Такие действия РФ привели к двухлетнему замораживанию отношений, и только в 2016 году послы НАТО и РФ возобновили прямые переговоры. В 2017 году обе стороны имели первые военные дискуссии на высшем уровне.

Напомним, глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко выразил обеспокоенность активизацией контактов НАТО с Россией на фоне ее военной агрессии против Украины.