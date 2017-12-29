Найти
АКТУАЛЬНО

Волкер заверил, что США не признают незаконную аннексию Крыма Россией

Польша готовится к переговорам, чтобы отговорить страны ЕС от санкций

В Египте неизвестные обстреляли христианскую церковь: минимум 10 погибших

Смертельное ДТП в Германии: МИД подтвердил, что за рулем был украинец

Президент Италии распустил парламент, новые выборы пройдут 4 марта

В Молдове депутаты попросили КС временно отстранить Додона от должности

Режим свободной торговли с Турцией будет включать аграрные товары - Микольская






Столтенберг ожидает активизации диалога НАТО с Россией в 2018 году

Пятница, 29 декабря 2017, 15:02
Версия для печати Комментарии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает активизации диалога между Россией и НАТО в 2018 году.

Об этом он заявил в интервью немецкому информационному агентству DPA.

"Я надеюсь, что будет больше встреч и больше использования прямых военных каналов коммуникации. Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи с Москвой.

"Меседж НАТО заключается в том, что мы не хотим новой "холодной войны", мы не хотим новой гонки вооружений, мы хотим политического диалога с Россией. Этот диалог нелегкий", - добавил он.

Как известно, отношения между Москвой и НАТО достигли худшего момента со времен "холодной войны" после того, как Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров Украины в начале 2014 года и начала вооруженный конфликт на востоке Украины.

Такие действия РФ привели к двухлетнему замораживанию отношений, и только в 2016 году послы НАТО и РФ возобновили прямые переговоры. В 2017 году обе стороны имели первые военные дискуссии на высшем уровне.

Напомним, глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко выразил обеспокоенность активизацией контактов НАТО с Россией на фоне ее военной агрессии против Украины.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:45
Волкер: Решение США предоставить Украине оружие - это снятие ограничений времен Обамы
17:17
Волкер заверил, что США не признают незаконную аннексию Крыма Россией
16:44
Генеральный секретарь ООН приветствует обмен пленными на Донбассе
16:32
Вице-премьер Польши: Мы не согласимся принять 7000 мигрантов
16:14
Первая сессия новоизбранного парламента Каталонии пройдет 17 января
15:35
Польша готовится к переговорам, чтобы отговорить страны ЕС от санкций
15:02
Столтенберг ожидает активизации диалога НАТО с Россией в 2018 году
14:14
Турция подписала с РФ кредитное соглашение на поставку ракетных систем С-400
13:34
Обновлено
В Египте неизвестные обстреляли христианскую церковь: минимум 10 погибших
12:58
Южная Корея задержала китайский корабль, который якобы поставлял нефть КНДР
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Европейская правда

Год торможения реформ. Что изменил 2017-й на пути Украины в ЕС

Из задач ассоциации в уходящем году выполнено лишь 11%. Это фактически провал в реализации судьбоносного для будущего страны документа. К слову, так же неудовлетворительно выполнена Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. Проблему публично признают в нашей миссии в Альянсе...

Юрий Панченко, Европейская правда

Наталия Микольская: Россия не является нашим партнером, это страна, с которой мы торгуем

Торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли: "И европейские, и украинские компании являются частью региональных цепочек добавленной стоимости, они уже нашли друг друга и сейчас заинтересованы или увеличивать объемы торговли, или менять структуру своего сотрудничества" (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  