Столтенберг очікує на активізацію діалогу НАТО з Росією у 2018 році

П'ятниця, 29 грудня 2017, 15:02

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на активізацію діалогу між Росією та Альянсом у 2018 році.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA.

"Я сподіваюсь, що буде більше зустрічей та більше використань прямих військових каналів комунікації. Тому ми будемо просуватися вперед як у політичному діалозі, так і через військову лінію комунікації, і весь Альянс це підтримує", - сказав Столтенберг.

Генсек також підкреслив важливість збереження відкритих каналів зв'язку з Москвою.

"Меседж НАТО полягає в тому, що ми не хочемо нової "холодної війни", ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми хочемо політичного діалогу з Росією. Цей діалог нелегкий", - додав він.

Як відомо, відносини між Москвою та НАТО досягли найгіршого моменту з часів "холодної війни" після того, як Росія незаконно анексувала Кримський півострів України на початку 2014 року та розпочала збройний конфлікт на сході України.

Такі дії РФ призвели до дворічного замороження стосунків, і лише у 2016 році посли НАТО та РФ відновили прямі переговори. У 2017 році обидві сторони мали перші військові дискусії на найвищому рівні.

Нагадаємо, голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України.