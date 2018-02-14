Премьер Нидерландов назвал правдивыми слова экс-главы МИД о России

Среда, 14 февраля 2018, 08:18

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что слова экс-главы МИД Хальбе Зейлстры об экспансионизме России отражают реальность.

Об этом сообщает Reuters.

"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последние 10-15 лет, на политику, которой она шла, вам придется сказать, что она нацелена на экспансию", - сказал Рютте.

Он сделал свое заявление после того как министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что он солгал о своем присутствии на встрече с Путиным 2006 года, где российский президент рассказывал о планах на "большую Россию".

Он назвал свою выдумку "самой большой ошибкой в ​​его политической жизни".

"Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, не вызывающего никаких сомнений", - сказал Зейлстра.

Накануне он извинился за свою ложь.