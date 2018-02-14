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Прем’єр Нідерландів назвав правдивими слова екс-глави МЗС про Росію

Глава МЗС Нідерландів пішов у відставку через брехню про зустріч з Путіним

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Прем’єр Нідерландів назвав правдивими слова екс-глави МЗС про Росію

Середа, 14 лютого 2018, 08:18
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що слова екс-глави МЗС Хальбе Зейлстри про експансіонізм Росії відображають реальність.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останні 10-15 років, на політику, якою вона йшла, вам доведеться сказати, що вона націлена на експансію", - сказав Рютте.

Він зробив свою заяву після того як міністр закордонних справ Нідерландів Хальбе Зейлстра пішов у відставку після зізнання, що він збрехав про свою присутність на зустрічі з Путіним 2006 року, де російський президент розповідав про плани на "велику Росію".

Він назвав свою вигадку "найбільшою помилкою в його політичному житті".

"Нідерланди заслуговують на міністра закордонних справ, який не викликає ніяких сумнівів", - сказав Зейлстра.

Напередодні він вибачився за свою брехню.

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