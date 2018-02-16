Столтенберг: НАТО всегда будет сохранять ядерное вооружение, это нужно миру

Страны Североатлантического альянса должны сохранять ядерное вооружение, поскольку полное разоружение несет миру угрозу нестабильности.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".
"НАТО - по крайней мере, пока остается в нынешнем виде - будет оставаться ядерным альянсом", - заверил генсек.
Он подчеркнул, что это нужно для сохранения баланса сил.
"Мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО нет - это опасный мир", - подчеркнул генсек.
Вместе с тем он поддержал идею частичного ядерного разоружения ключевых ядерных государств: "Мы заинтересованы в пропорциональном и взаимном сокращении ядерного потенциала".