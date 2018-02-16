Столтенберг: НАТО всегда будет сохранять ядерное вооружение, это нужно миру

Пятница, 16 февраля 2018, 17:22

Страны Североатлантического альянса должны сохранять ядерное вооружение, поскольку полное разоружение несет миру угрозу нестабильности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

"НАТО - по крайней мере, пока остается в нынешнем виде - будет оставаться ядерным альянсом", - заверил генсек.

Он подчеркнул, что это нужно для сохранения баланса сил.

"Мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО нет - это опасный мир", - подчеркнул генсек.

Вместе с тем он поддержал идею частичного ядерного разоружения ключевых ядерных государств: "Мы заинтересованы в пропорциональном и взаимном сокращении ядерного потенциала".