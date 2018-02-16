Столтенберг: НАТО завжди зберігатиме ядерне озброєння, це потрібно світові

П'ятниця, 16 лютого 2018, 17:22

Країни Північноатлантичного альянсу мають зберігати ядерне озброєння, оскільки повне роззброєння несе світові загрозу нестабільності.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

"НАТО – принаймні, доки лишається у нинішньому вигляді – буде залишатися ядерним альянсом", - запевнив генсек.

Від підкреслив, що це потрібне для збереження балансу сил.

"Світ в якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО ні – це небезпечний світ", - наголосив генсек.

Водночас, він підтримав ідею часткового ядерного роззброєння ключових ядерних держав: "Ми зацікавлені у пропорційному та взаємному зменшенні ядерного потенціалу".