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Лишь четыре страны ЕС не применили санкции к РФ из-за отравления в Солсбери

Среда, 28 марта 2018, 16:56
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Только четыре страны Евросоюза никоим образом не наказали Россию за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом свидетельствует подсчет, проведенный "Европейской правдой".

К этому времени Австрия, Кипр, Греция и Словения  не заявили о выдворении российских дипломатов либо отзыве своих послов из РФ для консультаций.

При этом Австрия и Словения публично заявляли, что не будут выдворять дипломатов.

В первоначальной версии новости речь шла о пяти стран, однако ближе к вечеру стало известно, что Португалия вызвала своего посла в РФ для консультаций.

Кроме того, на Балканах только Сербия и Босния не присоединились к выдворению дипломатов. Никоим образом не "наказали" Россию также Ватикан и Турция.

Среди международных организаций никоим образом не отреагировали Совет Европы и ОБСЕ.

Напомним, в среду Черногория стала последней страной, которая присоединилась к 27 странам, высылающим российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

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