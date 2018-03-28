Лише чотири країни ЄС не застосували санкції до РФ через отруєння у Солсбері

Середа, 28 березня 2018, 16:56

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Лише чотири країни Євросоюзу жодним чином не покарали Росію за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії.

Про це свідчить підрахунок, проведений "Європейською правдою".

До цього часу Австрія, Кіпр, Греція та Словенія не заявили про видворення російських дипломатів, чи відкликання своїх послів з РФ для консультацій.

При цьому Австрія та Словенія публічно заявляли, що не видворятимуть дипломатів.

У початковій версії новини йшлося про п'ять країн, однак ближче до вечора стало відомо, що Португалія викликала свого посла в РФ для консультацій.

Крім того, на Балканах лише Сербія і Боснія не долучилися до видворення дипломатів. Жодним чином не "покарали" Росію також Ватикан і Туреччина.

Серед міжнародних організацій жодним чином не відреагували Рада Європи та ОБСЄ.

Нагадаємо, у середу Чорногорія стала останньою країною, яка приєдналася до 27 країн, які висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина та Мальта викликали своїх послів в РФ для консультацій.