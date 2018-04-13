В Барселоне грузовик с неисправными тормозами наехал на людей, есть пострадавшие

Пятница, 13 апреля 2018, 09:33

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В Барселоне грузовик, у которого отказали тормоза, наехал на людей, в результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг.

Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.

Все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в городском совете Барселоны.

Кроме пяти пешеходов и одного мотоциклиста пострадал также водитель грузовика.

Согласно предварительной информации, у автомобиля были неисправны тормоза.