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В Барселоні вантажівка з несправними гальмами наїхала на людей, є постраждалі

П'ятниця, 13 квітня 2018, 09:33
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У Барселоні вантажівка, у якої відмовили гальма, наїхала на людей, внаслідок інциденту постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє La Vanguardia.

За даними видання, вантажівка випадково наїхала на шістьох людей, включаючи дітей 11 і 13 років. Інцидент трапився близько п’ятої вечора за місцевим часом у четвер.

Очевидці повідомляють, що автомобіль зачепив мотоцикліста та пішоходів, після чого врізався в дерево.

 
 

Усі потерпілі зазнали незначних травм, повідомили у міській раді Барселони.

Окрім п'яти пішоходів та одного мотоцикліста постраждав також водій вантажівки.

Згідно з попередньою інформацією, в автомобіля були несправні гальма.

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