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В Румынии начали уголовное расследование против бывших руководителей страны

Суббота, 14 апреля 2018, 15:23
Версия для печати Комментарии

Президент Румынии Йоханнис дал согласие на начало уголовного расследования в отношении бывших руководителей страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте  главы государства.

Расследование касается экс-президента страны Иона Илиеску, бывшего премьер-министра Петре Романа и ьывшего вице-премьера Джелу-Войкана Войкулеску.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис передал в пятницу, 13 апреля, министру юстиции заявление о начале уголовного преследования в отношении Иона Илиеску, Петре Романа и Джелу-Войкана Войкулеску - фигурантов уголовного дела..., связанного с совершением преступлений против человечности", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, летом 1990 г.ода Илиеску, Роман и Войкулеску дали согласие на использование вооруженных сил страны для подавления массовых акций протеста шахтеров.

В результате столкновений между манифестантами и военнослужащими 4 человека погибли, а около 1,5 тысячи протестующих получили травмы и огнестрельные ранения.

Расследование по этому уголовному делу было приостановлено, однако в 2015 году, по рекомендации Европейского суда по правам человека, его восстановили.

Илиеску был президентом Румынии в 1990-1996 годах, а также 2000-2004 годах.

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