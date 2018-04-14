У Румунії почали кримінальне розслідування проти колишніх керівників країни

Субота, 14 квітня 2018, 15:23

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на початок кримінального розслідування щодо колишніх керівників країни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Розслідування стосується екс-президента країни Йона Ілієску, колишнього прем'єр-міністра Петре Романа і колишнього віце-прем'єра Джелу-Войкана Войкулеску.

"Президент Румунії Клаус Йоганніс передав у п'ятницю, 13 квітня, міністру юстиції заяву про початок кримінального переслідування щодо Йона Ілієску, Петре Романа і Джелу-Войкана Войкулеску - фігурантів кримінальної справи…, пов'язаної зі скоєнням злочинів проти людяності", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, влітку 1990 року Ілієску, Роман і Войкулеску дали згоду на використання збройних сил країни для придушення масових акцій протесту шахтарів.

В результаті зіткнень між маніфестантами і військовослужбовцями 4 людини загинуло, а близько 1,5 тисячі протестувальників отримали травми та вогнепальні поранення.

Розслідування у цій кримінальній справі було призупинено, проте в 2015 році, за рекомендацією Європейського суду з прав людини, його відновили.

Ілієску був президентом Румунії у 1990-1996 роках, а також 2000-2004 роках.