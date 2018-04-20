Здание МИД РФ эвакуировали после сообщения о заминировании

Здание МИД РФ в Москве эвакуировали после анонимного звонка о заминировании.

Об этом сообщает ТАСС.

Из здания внешнеполитического ведомства эвакуировали более 40 человек. Причиной эвакуации стал анонимный звонок об угрозе взрыва.

В МИД РФ подтвердили эвакуацию сотрудников из здания на Смоленской площади. "Подтверждаем [ведомости]", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась.

"Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД РФ на пл. Смоленская-Сенная, д. 32", - сказал собеседник агентства.