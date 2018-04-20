Здание МИД РФ эвакуировали после сообщения о заминировании
Пятница, 20 апреля 2018, 07:57
Здание МИД РФ в Москве эвакуировали после анонимного звонка о заминировании.
Об этом сообщает ТАСС.
Из здания внешнеполитического ведомства эвакуировали более 40 человек. Причиной эвакуации стал анонимный звонок об угрозе взрыва.
В МИД РФ подтвердили эвакуацию сотрудников из здания на Смоленской площади. "Подтверждаем [ведомости]", - сказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась.
"Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД РФ на пл. Смоленская-Сенная, д. 32", - сказал собеседник агентства.
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