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Здание МИД РФ эвакуировали после сообщения о заминировании

Пятница, 20 апреля 2018, 07:57

Здание МИД РФ в Москве эвакуировали после анонимного звонка о заминировании.

Об этом сообщает ТАСС.

Из здания внешнеполитического ведомства эвакуировали более 40 человек. Причиной эвакуации стал анонимный звонок об угрозе взрыва.

В МИД РФ подтвердили эвакуацию сотрудников из здания на Смоленской площади. "Подтверждаем [ведомости]", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась.

"Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД РФ на пл. Смоленская-Сенная, д. 32", - сказал собеседник агентства.

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