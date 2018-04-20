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Железнодорожная авария на вокзале Зальцбурга: 54 человека пострадали

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Железнодорожная авария на вокзале Зальцбурга: 54 человека пострадали

Пятница, 20 апреля 2018, 09:31

В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека.

Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшего из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.

Один из вагонов в результате инцидента сильно изогнут.

 

Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалась большим. В первых сообщениях речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.

 

У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице. На место прибыли сотрудники Красного Креста, значительную часть пострадавших госпитализировали.

На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.

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Австрія
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