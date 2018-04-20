Железнодорожная авария на вокзале Зальцбурга: 54 человека пострадали
В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека.
Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.
Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшего из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.
Один из вагонов в результате инцидента сильно изогнут.
Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалась большим. В первых сообщениях речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.
У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице. На место прибыли сотрудники Красного Креста, значительную часть пострадавших госпитализировали.
На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.