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Залізнична аварія на вокзалі Зальцбурга: 54 людини постраждали

П'ятниця, 20 квітня 2018, 09:31

Внаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п’ятницю вранці постраждали 54 людини.

Про це повідомляє видання Salzburger Nachrichten.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг.

Один із вагонів в результаті інциденту сильно зігнутий.

 

Оскільки потяг був повністю заповнений, кількість постраждалих виявилась великою. За першими повідомленнями йшлося про 20 потерпілих, однак пізніше їхня кількість зросла до 54.

 

У більшості людей незначні травми. Деякі пасажири мають пошкодження на обличчі. На місце прибули працівники Червоного Хреста, значну частину потерпілих госпіталізували.

На розклад потягів аварія на вокзалі не вплинула.

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Австрія
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