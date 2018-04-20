Залізнична аварія на вокзалі Зальцбурга: 54 людини постраждали

Внаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п’ятницю вранці постраждали 54 людини.

Про це повідомляє видання Salzburger Nachrichten.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг.

Один із вагонів в результаті інциденту сильно зігнутий.

Оскільки потяг був повністю заповнений, кількість постраждалих виявилась великою. За першими повідомленнями йшлося про 20 потерпілих, однак пізніше їхня кількість зросла до 54.

У більшості людей незначні травми. Деякі пасажири мають пошкодження на обличчі. На місце прибули працівники Червоного Хреста, значну частину потерпілих госпіталізували.

На розклад потягів аварія на вокзалі не вплинула.