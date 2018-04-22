Климкин прибыл на встречу министров G7, куда впервые пригласили Украину

Глава мид Украины Павел Климкин прибыл в Торонто, где состоится встреча глав МИД стран "Большой семерки".

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" буду говорить про украинцев, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломать за открытую проукраинскую позицию", - написал министр.

Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн “Великої сімки” говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 квітня 2018 р.

Как ранее сообщала "Европейская правда", министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки".

Стоит заметить, что в 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украине ad-hoc встреча министров иностранных дел стран "семерки". Однако на полноценном плановом мероприятии стран G7 Украина будет присутствовать впервые.

Ранее сообщалось, что главной темой встречи министров станут пути построения более мирного и безопасного мирового будущего.