Клімкін прибув на зустріч міністрів G7, куди вперше запросили Україну

Глава мЗС України Павло Клімкін прибув до Торонто, де відбудеться зустріч глав МЗС країн "Великої сімки".

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію" - написав міністр.

Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн “Великої сімки” говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 квітня 2018 р.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", міністра закордонних справ України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки".

Варто зауважити, що у 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

Раніше повідомлялось, що головною темою зустрічі міністрів стануть шляхи побудови більш мирного та безпечного світового майбутнього.