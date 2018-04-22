Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції через підозрілого чоловіка евакуювали туристів з острова Мон-Сен-Мішель

ЗМІ назвали ім’я підозрюваного в отруєнні Скрипалів

У Єревані затримали лідера протестів, поліція розганяє мітингувальників

США можуть лишити авіаносець у Середземному морі для стримування РФ – ЗМІ






Клімкін прибув на зустріч міністрів G7, куди вперше запросили Україну

Неділя, 22 квітня 2018, 11:15

Глава мЗС України Павло Клімкін прибув до Торонто, де відбудеться зустріч глав МЗС країн "Великої сімки".

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію" - написав міністр.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", міністра закордонних справ України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки".

Варто зауважити, що у 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

Раніше повідомлялось, що головною темою зустрічі міністрів стануть шляхи побудови більш мирного та безпечного світового майбутнього.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читайте також
Клімкін вирушив на зустріч міністрів G7, де обговорять солідарність з Україною
G7 вимагає від РФ негайних відповідей з приводу отруєння в Солсбері
Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7
G7 просить Раду залучити Венеціанку до змін проекту про Антикорупційний суд