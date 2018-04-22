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Во Франции из-за подозрительного мужчины эвакуировали туристов с Мон-Сен-Мишель

Воскресенье, 22 апреля 2018, 13:14

Полиция Франции эвакуировала туристов с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес сил безопасности.

Об этом сообщает Le Figaro.

Французская полиция проводит на Мон-Сен-Мишель масштабную операцию, разыскивая подозрительного мужчину.

Операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.

"Я собираюсь убить копа" - якобы кричал человек.

После этого он сошел с автобуса. Его перемещение определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но затем он исчез из поля зрения.

Как отмечают представители местной власти, им неизвестно, был ли мужчина вооружен.

Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, само аббатство закрыли.

"Люди пешком шли от главного входа. Люди были очень спокойны, потому что было много полиции", - рассказал один из туристов.

Местных жителей полиция попросила оставаться дома.

Аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Оно расположено на небольшом острове недалеко от берега моря на границе Бретани и Нормандии.

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Франция