Во Франции из-за подозрительного мужчины эвакуировали туристов с Мон-Сен-Мишель
Полиция Франции эвакуировала туристов с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес сил безопасности.
Об этом сообщает Le Figaro.
Французская полиция проводит на Мон-Сен-Мишель масштабную операцию, разыскивая подозрительного мужчину.
Операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.
"Я собираюсь убить копа" - якобы кричал человек.
После этого он сошел с автобуса. Его перемещение определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но затем он исчез из поля зрения.
Как отмечают представители местной власти, им неизвестно, был ли мужчина вооружен.
Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, само аббатство закрыли.
"Люди пешком шли от главного входа. Люди были очень спокойны, потому что было много полиции", - рассказал один из туристов.
Местных жителей полиция попросила оставаться дома.
Аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Оно расположено на небольшом острове недалеко от берега моря на границе Бретани и Нормандии.