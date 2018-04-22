Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина

Лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) стала Андреа Налес – женщина стала во главе этой политической силы впервые в ее 155-летней истории.

Об этом сообщает Welt.

Кандидатура Налес получила поддержку 414 делегатов съезда СДПГ из 631, то есть 66,35%. Ее единственный оппонент, мэр города Фленсбург Симон Ланге получил 27,6%.

Андреа Налес с 2007 по 2009 год была заместителем председателя партии, с 2009 по 2013-й – генеральным секретарем, а с 2013 по 2017-й – министром труда.

Налес победила, получив один из самых низких с 1946 года результатов во время голосования за лидера партии. Меньше нее получил только Оскар Лафонтен в 1995 году. При этом ожидалось, что кандидатура Налес наберет около 75% голосов.

фото ЕРА

Для сравнения: предшественник Андреа Налес на посту председателя партии Мартин Шульц в марте 2017 года имел поддержку 100% делегатов, в декабре того же года - 81,9%.

Налес в своей речи пообещала комплексный процесс обновления партии, который будет идти параллельно с работой в правительстве в рамках большой коалиции. Своей задачей она объявила укрощение цифровой капитализма и расширения требований для крупных интернет-компаний.

В том, что касается России, Андреа Налес выступила за усиление дипломатического наступления.

Как известно, на парламентских выборах 2017 года СДПГ получила лишь 20,5%, что стало ее худшим результатом с 1933 года.

Партия изначально объявила о переходе в оппозицию, однако потом все же согласилась снова войти в большой коалиции с блоком ХДС-ХСС канцлера Ангелы Меркель. После этого решения, которое нелегко далось СДПГ, ее предыдущий лидер Мартин Шульц ушел в отставку.