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Жители города в Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с РФ

Суббота, 07 апреля 2018, 10:46
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Жители норвежского города Вадсе неподалеку от границы с Россией услышали сирену и подумали о том, что началась война.

Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Сирена включилась около 23.50 по местному времени. Ее звук раздавался в течение примерно 15 минут, пока владелец старой пожарной станции, где расположена сирена, не прибыл на место и не выключил ее.

За это время чрезвычайные службы города получили ряд телефонных звонков от напуганных жителей.

"Много кто предположил худшее, например, войну", - рассказал офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Как отмечается, в месте установлены несколько сирен, но включилась только одна из них. Причины включения сирены до сих пор не установили.

Телерадиокомпания отмечает, что при ясной погоде из города Вадсе хорошо видно территорию России, в частности, полуразрушенный ядерный завод, и когда включаются сирены, многие жители думают о восточного соседа.

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