Найти
АКТУАЛЬНО

Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Четверть немецких исламистов уже подали заявления на получение статуса беженца

В Венгрии начались парламентские выборы

Авария в Босфоре: появилось видео, как мальтийское судно протаранило историческую виллу

Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"

Нападение в Мюнстере совершил немец с расстройством психики, вероятность теракта падает

После наезда авто в толпу в Мюнстере погибли 4 человека, 20 пострадали






Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Воскресенье, 08 апреля 2018, 14:11
Версия для печати Комментарии

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в прошлом году.

Как пишет Onet.pl, такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Чиновник ответил на вопрос, будут наказаны министры, кто видмиться возвращать гроши. "Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров", - заявил он. Эти деньги будут направлены на благотворительность, добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года было обнародовано таблицу с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров склады 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На этой неделе вопрос премий поднял президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослов Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также подал критике министерские премии, призвав правительства перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснения должностных лиц по этим премий "не удовлетворило польское общество".

Против этой инициативы публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:45
Транспортная забастовка во Франции: премьер обещает проявить твердость
14:11
Польские министры вернут полученные в прошлом году премии
13:44
Четверть немецких исламистов уже подали заявления на получение статуса беженца
12:45
Климкин: За атаку в Сирии должны ответить преступники и те, кто их поддерживает
12:35
Трамп призвал Китай "положить конец недобросовестной торговли"
12:08
Мэр Даугавпился повторно провалил проверку на знание госязыка
11:15
В Венгрии начались парламентские выборы
11:12
Авария в Босфоре: появилось видео, как мальтийское судно протаранило историческую виллу
10:32
Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"
10:01
Нападение в Мюнстере: у подозреваемого дома нашли оружие
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
"Голос Америки"

Наказание для ближайшего круга Путина: что известно о новых санкциях США

Путин использует доверенных олигархов для содержания его незаконных доходов. Он ценит деньги больше, чем человеческая жизнь, эти действия могут быть мощным посланием ... Экономика России не испытывает большой удар, однако российский олигархический класс начнет волноваться, особенно за счет включения в перечень Дерипаски, Вексельберг и их бизнес интересов (укр).

Борис Зайцев, для Европейской правды

Перезагрузка Словакии: почему отставка премьера не остановила протесты

Первая апрельская акция "За порядочную Словакию" показала, что протестный потенциал не снижается. Политический кризис не удалось решить одной лишь отставкой главы правительства. Общество считает этот шаг косметическим и требует более глубокого очищения государства (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  