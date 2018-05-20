ЕС может оштрафовать Латвию за плохую сортировку отходов

Латвия не успевает выполнить новые нормативы ЕС по утилизации отходов и может быть оштрафована.

Как сообщает портал Delfi, об этом заявила представитель Министерства охраны среды и регионального развития Лаура Янсоне.

Страны-члены ЕС до 2025 года должны перерабатывать по крайней мере 55% отходов, создаваемых домашними хозяйствами и предприятиями, а до 2030 года - уже 60%. Также до 2025 года нужно перерабатывать 65% упаковочных материалов, а до 2030 года — 70%. На определенные виды упаковки предусмотрены разные целевые показатели.

В то же время уже за два года страны ЕС должны обеспечить сортировку по крайней менее 50% своих отходов. В латвийском министерстве отмечают, что сейчас в стране сортируется менее 30% отходов.

Таким образом, уже за два года Латвия может стать нарушителем и подвергнуться финансовым наказаниям. Впрочем, минимальный штраф пока невелик – всего 392 тыс. евро.