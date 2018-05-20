ЄС може оштрафувати Латвію за погане сортування відходів
Латвія не встигає виконати нові нормативи ЄС по утилізації відходів і може бути оштрафована.
Як повідомляє портал Delfi, про це заявила представник Міністерства охорони середовища і регіонального розвитку Лаура Янсон.
Країни-члени ЄС до 2025 року повинні переробляти принаймні 55% відходів, що створюються домашніми господарствами і підприємствами, а до 2030 року - вже 60%. Також до 2025 року потрібно переробляти 65% пакувальних матеріалів, а до 2030 року - 70%.
У той же час вже за два роки країни ЄС мусять забезпечити сортування щонайменше 50% своїх відходів. У латвійському міністерстві відзначають, що наразі у країні сортується менше 30% відходів.
Таким чином, вже за два роки Латвія може стати порушником і піддатися фінансовим покаранням. Втім, мінімальна сума штрафу поки незначна - лише 392 тис євро.