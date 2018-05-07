Мэру немецкого Фрайбурга выбили зуб во время празднования победы на выборах

33-летний независимый кандидат в мэры Фрайбурга Мартин Хорн получил удар в лицо от неизвестного во время празднования своей победы на выборах.

Об этом пишет BBC.

Хорн праздновал победу примерно с 300 сторонниками, когда к нему подошел человек, который якобы хотел сделать селфи. Вдруг возникла суматоха, и неизвестный ударил новоиспеченного мэра.

Он сломал Хорну нос и выбил зуб, политика пришлось госпитализировать.

54-летнего нападавшего арестовали, его действия не рассматриваются как политически мотивированные. По данным полиции, подозреваемый совершил нападение на фоне психиатрического заболевания.

"У меня сломан нос, два небольших шва и сломанный зуб", - рассказал позже в больнице Хорн.

Побежденный кандидат от "зеленых" Дитер Саломон был мэром города Фрайбург в течение 16 лет. Хорн, хоть и был самовыдвиженцем, на выборах заручился поддержкой социал-демократов.