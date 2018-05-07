Меру німецького Фрайбурга вибили зуба під час святкування перемоги на виборах

33-річний незалежний кандидат у мери Фрайбурга Мартін Горн отримав удар в обличчя від невідомого під час святкування своєї перемоги на виборах.

Про це пише BBC.

Горн святкував перемогу з близько 300 прихильниками, коли до нього підійшов чоловік, який нібито хотів зробити селфі. Раптом виникла метушня, і невідомий вдарив новоспеченого мера.

Він зламав Горну ніс та вибив зуб, політика довелося госпіталізувати.

54-річного нападника заарештували, його дії не розглядаються як політично вмотивовані. За даними поліції, підозрюваний вчинив напад на тлі психіатричного захворювання.

"У мене зламаний ніс, два невеликих шва та зламаний зуб", - розповів пізніше у лікарні Горн.

Переможений кандидат від "зелених" Дітер Саломон був мером Фрайбурга протягом 16 років. Горн, хоч і був самовисуванцем, на виборах заручився підтримкою соціал-демократів.