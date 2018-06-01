Лукашенко: Беларусь готова закрыть границу с РФ

Беларусь готова ввести контроль на границе с Россией, если Москва со своей стороны объявит о таком решении.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Пограничники Беларуси на границе с РФ не имеют постоянных подразделений, в то же время с российской стороны ее охраняют штатные подразделения ФСБ. Лукашенко отметил, что действия белорусских пограничников не должны быть формальными и призвал Москву определиться по этому вопросу.

"Нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе", - пообещал глава государства.

Между Беларусью и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска. Пограничный вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.

Беларусь и Россия образуют федеративное государство, и для граждан обеих стран нет пограничного контроля, как такового. Однако, по решению Москвы, иностранцам запрещен въезд из Беларуси в Россию легковыми автомобилями и автобусами.