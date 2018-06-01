Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Джузеппе Конте стал новым премьер-министром Италии

В Германии из зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар

Луценко объяснил немецкой прессе, почему пришлось сфабриковать смерть Бабченко

Новым премьер-министром Испании стал Педро Санчес






Лукашенко: Беларусь готова закрыть границу с РФ

Пятница, 1 июня 2018, 18:48

Беларусь готова ввести контроль на границе с Россией, если Москва со своей стороны объявит о таком решении.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Пограничники Беларуси на границе с РФ не имеют постоянных подразделений, в то же время с российской стороны ее охраняют штатные подразделения ФСБ. Лукашенко отметил, что действия белорусских пограничников не должны быть формальными и призвал Москву определиться по этому вопросу.

"Нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе", - пообещал глава государства.

Между Беларусью и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска. Пограничный вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.

Беларусь и Россия образуют федеративное государство, и для граждан обеих стран нет пограничного контроля, как такового. Однако, по решению Москвы, иностранцам запрещен въезд из Беларуси в Россию легковыми автомобилями и автобусами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Россия
powered by lun.ua
Читайте также
Беларусь может принять у себя войска РФ из-за базы США в Польше
В Беларуси обвинили Россию в нарушении торговых соглашений с Минском
В Беларуси украинский журналист Шаройко получил 8 лет за "шпионаж"
Совет Европы вновь призвал Беларусь отменить смертную казнь
Украина ввела санкции против европейских политиков и предприятий Беларуси и Приднестровья