Истребители НАТО за неделю 8 раз сопровождали военные самолеты РФ

Истребители НАТО за неделю восемь раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопровождать над Балтийским морем 12 российских военных самолетов.

Об этом сообщает портал Delfi.

Так, 4 июня самолеты НАТО идентифицировали российский самолет-разведчик Ил-20 и истребитель Су-24МР. Оба самолета летели из основной части России в Калининградскую область.

5 июня натовские истребители поднимались в воздух четыре раза: был опознан и сопровожден транспортник Ан-12, впоследствии - два истребителя Су-24, которые летели в Калининградскую область, а также транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 летели из Калининградской области на материковую часть России, а также летели из Калининградской области и возвращались туда два истребителя Су-27.

9 июня воздушная полиция НАТО трижды сопроводила российские самолеты - это был разведывательный самолет Ил-20, транспортный Ан-26, истребитель Су-24.

По данным Минобороны Литвы, активность российских военных самолетов над Балтикой фиксируется вторую неделю подряд. В последнюю неделю мая натовские истребители сопровождали 16 российских самолетов.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.